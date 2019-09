Mama Luizei Melencu: „Nu am încredere, cred că acești domni procurori încearcă să mușamalizeze cazul”

sursă foto: captură antena 3

Monica Melencu, mama Luizei, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 despre motivul pentru care și-a schimbat decizia în privința prelevării probelor ADN.

„După ce s-a întâmplat vineri, cred că merit să stau liniștită. Am decis să fiu de acord cu prelevarea probelor ADN la insistențele avocatului Tonel Pop. Am pus acele condiții, să fie de față Tonel Pop, să ne pună la dispoziție o mașină”.

Mama adolescentei de 18 ani a spus că încă nu are încredere în autorități fiindcă până acum nu s-a făcut nimic în cazul dispariției fiicei ei.

„Eu încă nu am încredere. Ce s-a făcut până acum, ce probe s-au găsit? Ei merg pe o singură pistă. Eu cred că acești domni procurori încearcă să mușamalizeze cazul. Eu nu am niciun indiciu că fiica mea este moartă. Nu am încredere, dar am fost determinată să accept prelevarea probelor”.

În ceea ce-l privește pe bunicul Luizei, Monica Melencu a spus că vor merge împreună la București. „A cerut să plece din spital la cerere. El vrea să fie alături de mine”.

Deși inițial familia Melencu a refuzat prelevarea noilor probe, și-a schimbat decizia după scandalul cu jandarmi de vineri seara petrecut în curtea acestora.

Scandalul cu jandarmii din curtea familiei Melencu

Un echipaj de jandarmi a ajuns vineri la curtea familiei Melencu pentru a o lua cu forța pe Monica Melencu la DIICOT, după ce a refuzat să meargă.

Mama Luizei a leșinat când a aflat ca urma să fie luată cu forța. Bunicul adolescentei a amenințat că își toarnă benzină pe el și își dă foc, lucru pe care l-a și făcut ulterior.

Ambulanța a ajuns la familia Melencu, iar mama și bunicul Luizei au fost transportați la Spitalul din Craiova, ambii având tensiunea mare.

