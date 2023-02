Mama celor trei copii morţi într-un incendiu în Bucureşti a fost reţinută pentru ucidere din culpă

Mama celor trei copii care au murit într-un incendiu în Bucureşti a fost reţinută pentru 24 de ore sub acuzaţia de ucidere din culpă.

Atât mama copiilor, cât şi tatăl acestora, au fost chemaţi, în această dimineaţă, la sediul Serviciului Omoruri din cadrul Poliţiei Capitalei pentru a fi audiaţi, din nou, în cazul incendiului în care le-au murit cei trei copii.

În timpul audierii, mama micuţilor a aflat că a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind totodată acuzată de ucidere din culpă şi distrugere din culpă.

Ea va fi ulterior dusă în faţa procurorilor care vor decide dacă vor cere arestarea femeii sau vor dispune o altă măsură.

Tragedia s-a produs pe 31 ianuarie 2023, într-o casă din Sectorul 5 din Bucureşti.

Cei trei copii în vârstă de doi, trei şi şase ani se aflau singuri în casă în momentul în care ar fi izbucnit incendiul. Din nefericire, toţi trei au murit intoxicaţi cu fum.

"Durere cât cuprinde. Mama lor este în stare de șoc, vă dați seama, nici ea nu știe ce spune. Acum spune ceva, acum spune altceva, țipă, urlă și au băgat-o în mașina de poliție să nu vadă când sunt copiii scoși pentru a fi duși la INML.

Nu am înțeles nimic de la ea, a început să țipe, să urle, să se tăvălească, e plină de funingine, cum s-o fi chinuit singură acolo. Nu știu să vă spun... Habar nu am... Soțul ei muncea de câteva luni acolo, erau bine. Stau cu chirie, dar se descurcau", a povestit unchiul mamei copiilor, pentru Antena 3 CNN.

