Marcel Ciolacu, întâlnire de taină cu liderii PSD. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui: "Nu trebuie să ne pierdem rațiunea. Nu voi participa"

Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, a făcut o serie de declarații cu privire la întâlnirea din această seară convocată de Marcel Ciolacu. Șeful Camerei Deputaților i-a chemat la o discuție pe toți liderii de organizații care nu sunt apropiați de Viorica Dăncilă și cu care dorește să discute despre viitorul partidului.

„Marcel Ciolacu oferă funcții și (...) nu știu de unde le are”, a spus Dumitru Buzatu printr-o intevenție telefonică la Antena 3. „Nu trebuie să ne pierdem rațiunea, să aruncăm tot felul de calitați de salvator”, a mai spus el.

„Nu a avut loc nicio întâlnire statutară la structurile regionale care să pună problema viitorului partidului și viitorul președintelui care a candidat. Sigur că e o problemă, dar nu cred că în felul acesta se poate rezolva. (...) Nu întâlniri în cinci, șase, șapte oameni, ci în structuri consacrate”, a adăugat Dumitru Buzatu

Citiți și Vioricăi Dăncilă i s-a propus să plece de la șefia PSD. Ce i s-a oferit în schimb fostului premier

Dumitru Buzatu a explicat că nu va participa la întâlnire. „Am fost invitat să particip, dar nu am vrut și am comunicat motivele”, a precizat liderul PSD Vaslui, care nu a dorit să dezvăluie și cine l-a chemat să participe. „Nu e important. Unul dintre colegi m-a întrebat dacă doresc să vin. Nu am să-i dezvălui numele. Am explicat că particip doar la întâlnirile statutare ale partidului!”

De asemenea, întrebat dacă a fost sunat de Ionel Arsene, a declarat: „Nu voi dezvălui numele colegului. Am vorbit cu Ionel Arsene, o convorbire amicală, l-am informat că nu voi participa la asemenea întâlniri, cu scopul de a-l influența pentru a nu se duce nici el".

Citiți și Mișcări de ultimă oră în PSD. Se încearcă înlăturarea Vioricăi Dăncilă de la șefia partidului

Citiți și ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Marcel Ciolacu: Rezultatul nu ne mulțumește pe niciunul dintre noi, dar nu înseamnă că nu există soluții