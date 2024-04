Marcel Ciolacu, după ce Parlamentul a votat interzicerea jocurilor de noroc în peste 90% din localităţi: "Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea"

Marcel Ciolacu a transmis un mesaj după ce Parlamentul a adoptat, astăzi, proiectul de lege privind interzicerea păcănelelor.

Sursa foto: Facebook/Marcel Ciolacu

Jocurile de noroc au fost interzise, astăzi, în localităţile din România care au mai puţin de 15.000 de locuitori. Proiectul de lege care interzice păcănelele a fost adoptat de Camera Deputaţilor.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, astăzi, proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi "pentru", patru abţineri, iar doi deputaţi nu au votat.

"Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea"

"Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localitățile din România.

Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.

Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!", este mesajul lui Marcel Ciolacu.