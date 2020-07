Marian Vanghelie, anunț exploziv la Adrian Ursu în emisiune: Mă pregătesc să candidez!

"Mă pregătesc să candidez. Tot am văzut că domnul Ponta vrea să-și anunțe candidatura și cred că mă decid să candidez până la urmă pentru că ar trebui să vedem într-adevăr dacă totuși un om care a condus Partidul Social Democrat, am fost coleg cu el, primul ministru pus de PSD, e adevărat că n-a votat niciodată, așa a spus întotdeauna că nu a votat candidații la președinție ai PSD, nici pe Ion Iliescu, nici pe Mircea Geoană, dar e un social-democrat, așa vrea dânsul să se numească.

Asta m-a stimulat și vreau să văd dacă poate să ia mai multe voturi ca mine. Sunt tare curios. Dânsul tot spune că eu mint, că eu nu știu ce... Să vedem cine minte dintre noi sau cine a mințit până acum și cine a avut demnitatea să spună lucrurilor pe nume și cine a făcut ce a făcut", a spus Marian Vanghelie.

De ce a plecat Marian Vanghelie din PSD

Marian Vanghelie a făcut mărturisiri explozive cu privire la plecarea lui din PSD. Fostul edil al Primăriei Sectorului 5 din București susține că nu a plecat din partid, ci a fost dat afară într-o ”bună zi”, împreună cu Mircea Geoană.

”Eu nu am plecat din PSD. Am fost dat afară împreună cu domnul Geoană, într-o bună zi, pentru că a dorit Victor Ponta.”, Vanghelie pentru Antena 3, în iunie.

”Acum să fac așa ca un act de vitejie. Când am venit din arest, în afară că mă antrenam, am încercat să fac un partid politic, cât eram în arest la domiciliu. Dar veneau oameni acasă, au venit avocați.

Am văzut că în 1946 fondatorul social-democrat Titel Petrescu a plecat din PSD pentru că nu a vrut să intre la guvernare cu comuniștii și a înființat un partid social democrat independent, puțin era o chestie similară.

Am depus și eu documentele, la Uniunea Europeană, pe persoană fizică așa PSDI. După care m-am dus cu acest nume la tribunal, nu am reușit din prima, din a doua, abia cu o săptămână înainte de alegerile europarlamentare am reușit să îl înscriu ca partid. Am zis să ne antrenam!”, a adăugat Vanghelie.