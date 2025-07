Numărul 2 din PNL, atac la PSD: Ar trebui să nu mai facă opoziție în Guvern. N-a fost înghesuială la asumarea funcției de prim-ministru

Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean. FOTO colaj Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a îndemnat, miercuri, pe colegii din coaliția de guvernare să nu mai facă opoziție și declarații politice, fiind într-o formulă aflată la guvernare, și a evidențiat necesitatea ca aceasta 'să meargă înainte'. Declarațiile lui Abrudean vin după ce, marți, Sorin Grindeanu și mai mulți lideri ai PSD au criticat măsurile fiscale adoptate de Guvern și au amenințat cu ieșirea partidului de la guvernare.



'Nu cred că se pune problema unui scandal în coaliție. Sigur că sunt niște tensiuni, declarații politice ale unora și altora. Ar trebui să nu mai avem parte de astfel de declarații politice și încercări de a face opoziție în cadrul unei coaliții aflate la putere, coaliție instalată nu foarte demult, acum două-trei săptămâni, și care ia niște măsuri asumate și discutate în interiorul coaliției. Reamintesc că primul pachet de măsuri a fost adoptat de către Guvern. Guvernul nu este format doar din PNL și premierul liberal. Sunt în Guvern miniștri PSD, importanți, voci puternice, la fel cum sunt și din USR și din UDMR, iar acele discuții, decizii au fost luate de către Guvern. Ulterior, au venit în Parlament. (...) Coaliția e un act de voință al celor patru partide exprimate în forurile interne, avem această situație, o coaliție puternică în Parlament care trebuie să meargă înainte', a afirmat Abrudean la B1TV, citat de Agerpres.



Potrivit lui Abrudean, România nu mai are nevoie, în acest moment, de politică și declarații politice.



'Nu cred că se pune problema ca PSD să facă doar figurație, pentru că, până la urmă, este cel mai important partid din această coaliție, cu cele mai multe voturi în Parlament și, la fel, nu cred că se pune problema ca PSD să nu fi fost consultat sau să nu fi discutat înainte ca aceste măsuri să fie adoptate în Guvern. (...) În acest moment, România are nevoie de decizii ferme, pe care acest Guvern trebuie să le ia. Acest Guvern, cu un premier responsabil, care și-a asumat această sarcină ingrată, pe care nu și-a asumat-o nimeni. Și vă reamintesc că n-a fost înghesuială foarte mare la asumarea poziției de prim-ministru sau de ministru al Finanțelor', a adăugat Abrudean.



El a amintit că Ilie Bolojan 'și-a asumat această sarcină de a veni cu niște măsuri nepopulare, dar necesare'.



'Văzând lucrurile, o dată instalat ca Guvern și cifrele puse în față de Ministerul Finanțelor la pachet cu presiunea partenerilor externi - și nu vorbim doar de Comisia Europeană, care nu mai crede în povești și basme, crede doar în măsuri imediate care s-au luat - și iată că ieri ECOFIN a confirmat faptul că suntem pe o direcție bună', a spus Abrudean.



Întrebat ce ar însemna ca PSD să părăsească guvernarea, el a răspuns că nu își dorește nimeni așa ceva, pentru că ar 'însemna destabilizarea completă a României'.



'Ar însemna, poate, un guvern care să funcționeze cu cârpeli, să-i spunem, deci o susținere foarte fragilă în Parlament, dacă ar exista acest lucru. Nu ne dorim asta, nu își dorește nimeni așa ceva. Nu cred că România trebuie să ajungă în această situație. Cred că această coaliție trebuie să meargă înainte, așa cum a început, cu fermitate, sigur, cu discuțiile aferente, cu tensiunile care au fost și vor mai fi. Vă reamintesc: și în celelalte coaliții din care am făcut parte au existat astfel de tensiuni, să le spunem, normale, pentru că fiecare încearcă să își protejeze oarecum electoratul. Dar eu cred că trebuie să depășim acest moment. Nu mai suntem în această situație. Suntem în situația în care trebuie să facem ceea ce este necesar pentru România și sunt convins că toate partidele în această coaliție, mai ales PSD, cel mai mare partid din coaliție, înțelege aceste lucruri și va susține în continuare Guvernul', a transmis Abrudean.