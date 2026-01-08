„Doctrina Donroe”. De ce strategia lui Trump îi dă undă verde lui Xi să preia puterea în Asia

Beijinul a criticat de mult timp ceea ce numește strategia Americii de a limita China. FOTO: Hepta

Înlăturarea regimului condus de Nicolas Maduro, prin intervenția americană în Venezuela, a transmis un mesaj dur către factorii de decizie de la Beijing: SUA nu renunță la influența lor în emisfera vestică. Prin urmare, China riscă să piardă, acum, teren în Venezuela, în ciuda unor investiții uriașe în această țară, în timp ce Washingtonul își reafirmă puterea regională și subliniază limitele expansiunii chineze. Cu toate acestea, așa numita “Doctrină Donroe” consolidează, paradoxal, strategia Beijingului în propria vecinătate, potrivit unei analize The New York Times.

Casa Albă a încadrat operațiunea Maduro ca parte a unei Doctrine Monroe actualizate sau „Doctrina Donroe”, așa cum a descris-o președintele Trump. Ea presupune un glob divizat în sfere de influență: Statele Unite domină emisfera vestică, iar China își afirmă supremația în Asia-Pacific. Potrivit acestei viziuni, puterea stă la baza împărțirii dreptății, indiferent de regulile internaționale.

Atacul asupra Caracasului „erodează și mai mult normele împotriva utilizării forței de către marile puteri, care au slăbit constant în ultimele două decenii, ceea ce funcționează perfect pentru Beijing”, a declarat Rush Doshi, expert în China la Universitatea Georgetown și la Consiliul pentru Relații Externe, potrivit sursei citate.

„Mai important, dacă distrage atenția Statelor Unite prin blocarea noastră în Venezuela, cu atât mai bine și pentru Beijing.”

Implicațiile loviturii americane din Venezuela pentru China

Beijinul a criticat de mult timp ceea ce numește strategia Americii de a limita China, care include staționarea de trupe în Japonia și Coreea de Sud și desfășurarea de nave militare americane în Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud. Și a criticat demersurile Washingtonului de a aprofunda legăturile de securitate cu India și de a ajuta Australia să dezvolte submarine cu propulsie nucleară.

Într-un discurs la o conferință la nivel înalt a Partidului Comunist despre diplomația regională, Xi a cerut ca regiunea să fie guvernată de „valori asiatice”, lanțuri de aprovizionare asiatice și un model de securitate asiatic în care țările împărtășesc „bunăstarea și necazul”.

Luni, Xi a părut din nou să sublinieze contrastul dintre atacul administrației Trump și „diplomația de vecinătate” a Chinei, într-o întâlnire cu președintele Lee Jae Myung al Coreei de Sud la Beijing. Xi, prezentând China ca o putere majoră binevoitoare, a declarat că Beijingul și Seulul au reușit să obțină „armonie fără uniformitate” prin „rezolvarea diferențelor prin dialog și consultare”.

De fapt, China nu a ezitat să-și folosească puterea economică masivă pentru coerciție și armata sa modernă amplă pentru a-și intimida vecinii.

Chiar săptămâna trecută, China a lansat peste două duzini de rachete cu rază lungă de acțiune în apele din jurul Taiwanului și a înconjurat insula cu bombardiere, avioane de vânătoare și nave de război într-o demonstrație de forță de două zile menită să intimideze conducerea insulei. China a pedepsit, de asemenea, Japonia din punct de vedere economic pentru că a arătat sprijin pentru Taiwan.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că Beijingul își calibrează abordarea față de Taiwan pe baza evenimentelor din Venezuela. Liderii chinezi au tratat mult timp insula ca pe o problemă internă care trebuie rezolvată în propriile condiții, independent.

China nu va renunța ușor la America Latină

Pe de altă parte, China nu va renunța ușor la America Latină, o regiune în care Beijingul își extinde influența economică și politică de ani de zile, cumpărând soia și minerale și investind în porturi, rețele de telecomunicații și infrastructură spațială. S-a aliniat cu Brazilia, Columbia și, bineînțeles, Venezuela, fiind dispusă să se opună intimidărilor Washingtonului.

Condusă de oameni puternici socialiști care au îndrăznit să sfideze Statele Unite, Venezuela a împărtășit o legătură ideologică cu liderii comuniști ai Chinei. Națiunea sud-americană a fost cel mai mare beneficiar de împrumuturi chinezești din regiune și cel mai mare cumpărător de echipamente militare chinezești. În 2023, Beijingul a ridicat relațiile bilaterale cu Caracas la unul dintre cele mai înalte niveluri ale sale, cunoscut sub numele de „parteneriat strategic pentru orice vreme”.

Beijinul a condamnat atacul american și a declarat că este „profund șocat” de „utilizarea flagrantă a forței”. În ceea ce par a fi primele sale remarci pe această temă, Xi a criticat luni ceea ce a numit „acțiuni unilaterale de intimidare” despre care a spus că „subminează grav ordinea internațională”.

Nu este clar cât de mult contact a avut Beijingul cu Caracas de când Maduro a fost detronat. Chiar dacă cele două administrații au rămas apropiate, China a devenit frustrată de corupție și de proasta gestionare a resurselor țării de către guvernul Maduro, care a venit la putere în 2013, spun analiștii. Pe măsură ce miliarde de dolari în împrumuturi neplătite s-au acumulat, China a încetat efectiv să acorde împrumuturi către Caracas în urmă cu mai bine de opt ani.

„Venezuela este o bătaie de cap acum pentru China, dar este o bătaie de cap care merită să o ai”, a declarat Ryan C. Berg, directorul Programului pentru Americi și șeful Inițiativei Viitorul Venezuelei la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Beijingul îl vedea pe Maduro ca pe un clovn complet, dar, în multe privințe, el a fost clovnul lor atâta timp cât a rămas la putere.”