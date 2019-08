Marinela, cea de-a treia victimă a lui Gheorghe Dincă, rupe tăcerea. „Am țipat și mi-a spus să tac, fiindcă altfel mă omoară”

Marinela Bradosu, femeia de 49 de ani din Brâncoveni, susține că și ea a fost victima agresiunilor fizice ale lui Gheorghe Dincă, dar a reușit să scape cu viață.

„M-am urcat în mașină. Era gri și cu geamurile negre, nu se vedea nimic. Am stat pe bancheta din spate pentru că mi-a zis că ușa din față nu se deschide. Am ajuns la poartă la el, a oprit mașina, s-a dat jos, a deschis porțile, a mers în grădină, mi-a dat sapa, m-am dus acolo și am săpat porumbii. Am ajuns pe la 10 ziua.

A venit, m-a tras de mână, m-a învârtit de păr, m-a tras și m-a băgat în casă. Apoi m-a abuzat. Am țipat și el îmi zicea să tac că altfel îmi dă în cap și mă omoară”, a povestit Marinela Bradosu pentru Antena 3.