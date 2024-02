Câți ani trebuie să muncească un român pentru a primi pensia minimă de 1281 de lei lunar

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat câți ani trebuie să muncească un român pentru a beneficia de indemnizația minimă socială, în valoare de 1281 de lei.

Ministerul Muncii a făcut public proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii referitoare la sistemul public de pensii.

Proiectul de hotărâre de Guvern include detalii specifice privind modul în care vor fi aplicate diversele prevederi ale legii în ceea ce privește sistemul public de pensii.

Aceste norme de aplicare sunt concepute pentru a oferi claritate și coerență în procesul de acordare a pensiilor și de gestionare a acestui sistem vital pentru asigurarea bunăstării persoanelor pensionate din România.

Printre normele publicate se află și stagiul minim de cotizare, despre care fostul ministrul al Muncii, Marius Budăi, susține că este ”prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană”.

Mai exact, potrivit noii legi a pensiilor, este nevoie de un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani pentru a primi pensia minimă, de 1281 de lei pe lună.

”Este stagiul minim de cotizare, un lucru prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană, este o prevedere pe care noi am avut-o și în legea actuală, pentru că atunci când contribui într-un sistem ai nevoie de o anumită perioadă de contribuție minimă pentru a putea avea beneficii ulterior din acel sistem.

Acum la noi este 15 ani, am păstrat acest stagiu minim, nu am crescut nici stagiul minim, nici stagiul standard, și pentru mame am introdus această noutate care a mai fost discutată și în Legea 127 și am discutat foarte clar cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și am ajuns la această prevedere cu șase luni pentru fiecare copil”, a explicat Marius Budăi în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Legea presupune recalcularea tuturor pensiilor

Legea presupune recalcularea tuturor pensiilor, inclusiv cele în plată, pe baza formulei fără indici de corecție, la 1 septembrie 2024.

În cazul în care după recalculare pensia rezultată este mai mică decât nivelul actual, se va menține nivelul actual.

În anul 2024, în ianuarie, valoarea punctului de pensie se va majora cu 13,8% și va fi de 2.032 lei.

Indexarea pensiilor se va face cu rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut, pentru anul calendaristic anterior, la fel cu era prevăzut și în legea anterioară. Majorarea pensiilor se va face anual, în luna ianuarie.

Noutatea este că majorarea pensiilor va fi corelată cu creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale sau cu rata inflației (se va alege procentul mai avantajos).

Această prevedere este o recomandare venită de la Comisia Europeană, menită să asigure o stabilitate mai mare a sistemului de pensii publice. (De precizat, însă, este că pentru aceste persoane nu va mai avea loc o indexare a pensiilor, în următorii ani, până când vor ajunge la nivelul pensiei calculat în baza noii legi).