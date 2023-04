Tăieri de salarii și concedieri! Anunțul ministrului Muncii, Marius Budăi

Austeritatea se întoarce în România. Marius Budăi a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre măsurile care vor fi luate în perioada următoare.

Sursa foto: Facebook | Pexels

În exclusivitate, Antena 3 CNN a obținut tăierile propuse de miniștri și surpriză: de abia se strâng 3 miliarde de lei.

Ca să treacă pericolul și să nu rămânem fără bani, să adâncim deficitul, Executivul trebuie să mai facă economii de 17 miliarde de lei.

În cursul acestei zile, Guvernul a anunțat că toți miniștrii au depus planurile cerute de premier și vor fi analizate săptămâna următoare, într-o ședință de guvern.

În rândul ministerelor care reușesc să facă economie se află Ministerul Afacerilor Interne, cu o reducere a cheltuielilor de 600 de milioane de lei. 200-250 de milioane vin din deplasări și achiziții, iar 300-350 de milioane de RON, cheltuieli de personal. Asta înseamnă că Ministerul Afacerilor Interne a propus premierului să renunțe la 8.000 de posturi care ar fi putut să fie ocupate din surse externe.

Ministerul Muncii promite reduceri de 6 milioane de lei de la bunuri și servicii. Mai mult decât atât, Ministerul Muncii va renunța la cursurile de perfecționare pentru angajați și va reduce consumul de carburant cu aproximativ 20%.

Reducerea la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este mai mică însă. Mai exact, aproximativ 700.000 de lei. Aici intră o reducere de 6,5% la cheltuielile cu bunurile și serviciile, mai puține deplasări, mai puține cărți, mai puțin carburant dar și mai puțini bani pentru produsele de curățenie.

Pe de altă parte există și ministere care nu reușesc să taie fonduri. Este vorba, de exemplu, de Ministerul Educației, unde departamentul financiar nu a identificat cheltuieli care să poată fi reduse. Mai mult decât atât, instituția va cere bani în plus la rectificarea bugetară.

”Nu tăierilor de salarii!”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a intrat în direct la Antena 3 CNN unde a vorbit despre informațiile care se tot vehiculează în ultimele zile, și anume tăierile de salarii.

”O spun încă o dată și spun ce a spus și președintele partidului, Marcel Ciolacu. Nu tăierilor de salarii!

În peste 30 de ani de democrație, cât PSD a fost la guvernare, nu cred că s-a legat niciodată de PSD vreo măsură de a rezolva o problemă în economie prin tăieri de venituri de la populație. Asta este cel mai simplu, s-a făcut, nu suntem noi ăia, nici nu am înghețat venituri, nici nu am tăiat salarii, s-a văzut și pe perioada anilor 2020-2021, dar și mai devreme”, a explicat ministrul Muncii, Marius Budăi, la Antena 3 CNN.

”Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii”

Joi, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că nu se pune problema de tăieri de salarii. El spune că nu există o „gaură bugetară”, însă la construirea bugetului pe 2023 a existat o „oarecare supraevaluare a capacității de colectare”.

”Este o discuție în spațiul public care a luat-o într-o direcție complet greșită. Situația economică a României e bună. Avem creștere economică. Avem dezvoltare cu toate că suntem în mijlocul mai multor crize. În același timp, România dispune de oportunități imense de a obține bani europeni.

Când s-au negociat fondurile europene și pentru PNRR am fost la Bruxelles unde am negociat. E o oportunitate imensă și treaba Guvernului e să creeze cadrul ca acești bani să fie atrași.

Se pare că atunci când s-a construit bugetul pe 2023 a existat o oarecare supraevaluare a capacității de colectare. (...) Nu există nicio gaură și nicio perspectivă de criză. Fiscul trebuie să se miște un pic mai bine, dar trebuie corectată și partea de cheltuieli. Nu e nevoie de tăieri. Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii”, a declarat Klaus Iohannis.

”Salut poziția domnului președinte vizavi de netăierea veniturilor cetățenilor români”

Iar ministrul Marius Budăi a salutat poziția președintelui.

”Chiar mă bucur că domnul președinte a ajuns la gânduri mai bune pentru cetățeni. Salut poziția domnului președinte vizavi de netăierea veniturilor cetățenilor români.

Până acum nici la noi nu s-a vorbit, și dacă v-ați uitat pe ce am declarat eu, de exemplu ieri, am spus că nu discutăm de tăieri, ci discutăm doar de o eficientizare mai mare a repartizării cheltuielilor banilor publici și o conștientizare că, într-o perioadă, care nu este tocmai ușoară, nu numai pentru România ci și pentru întreg mapamondul, însă noi aici, cu un război la graniță, problemele sunt mai mari, am vorbit de acea solidaritate într-o perioadă sensibilă, care ar trebui să vină și din partea ministerelor.

După cum ați văzut, nu au fost tăiate alandala sumele. De exemplu, la Ministerul Muncii, am spus foarte clar că voi analiza fiecare deplasare în parte, pentru că nu o să spun că tai atât din deplasări, atâta timp cât deplasările sunt foarte necesare. Însă poate sunt deplasări care pot fi comasate sau amânate, și asta este cu totul altceva. Și am dat un procent de 20% la consumul de combustibil, pentru că acolo îl putem realiza”, a mai spus Marius Budăi.

”PSD cere să se restructureze posturile în care s-au reangajat cei pensionați înainte de a împlini vârsta de pensionare”

Ministrul Muncii a vorbit și concedieri, după ce Marcel Ciolacu a declarat că cere restructurarea posturilor în care au fost reangajați cei pensionați înainte de a împlini vârsta de pensionare.

”PSD cere să se restructureze posturile în care s-au reangajat cei pensionați înainte de a împlini vârsta de pensionare. Am cerut ca bonusurile din sistemul public care au rolul de a recompensa un rezultat excepțional să nu mai fie acordate pe durată nedeterminată”, spunea Marcel Ciolacu.

”Noi nu mai suntem în pandemie de COVID. Însă în unele locuri încă se mai dau sporuri care au fost date exact pentru perioada COVID, și nu vedem de ce acele sporuri ar trebui să se mai dea.

La asta se referea președintele Marcel Ciolacu. Sunt categorii de personal, și trebuie identificate de fiecare ministru în parte, care au avut astfel de sporuri, care au fost corecte pe perioada pandemiei, dar care acum nu ar trebui să mai existe. Exact la astfel de lucruri se referea Marcel Ciolacu.

Noi o să găsim soluții și sunt convins că, de câte ori PSD a fost la guvernare, a găsit soluții în favoare cetățenilor români”, a conchis el.