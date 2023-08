”Am început să tremur, am luat cuțitul...”. Gestul Alinei care a scos-o din minți pe Loredana, în noaptea crimei

Dezvăluiri terifiante în cazul crimei din Saturn. Criminala și-a recunoscut faptele și a povestit pas cu pas cum și-a ucis prietena din copilărie.

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Ucigașa de 18 ani le-a spus procurorilor că victima a zgâriat-o și a lovit-o în încercarea de a-și salva viața.

Alina a murit la jumătate de oră după ce a fost înjunghiată de cea mai bună amică. Criminala a stat lângă aceasta până și-a dat ultima suflare, apoi i-a înghesuit trupul într-un troler, cu intenția de a duce cadavrul tocmai la Vaslui. Primul taximetrist a refuzat-o, însă al doilea a acceptat cursa. Ucigașa s-a răzgândit însă și a lăsat trupul în parc, sub o bancă. A mai spus că și-a recunoscut crima în speranța unei pedepse mai ușoare, așa cum a văzut ea că se întâmplă în filme.

”Am avut niște discuții contradictorii”

Înainte de crimă, cele două s-au certat cu privire la plecarea Alinei din hotel. Fata voia să plece acasă și să renunțe la muncă. Însă răspunsurile fetei au fost cele care au scos-o din minți pe tânără.

"În seara zilei de 05.08.2023, am avut niște discuții contradictorii cu Elena (Alina, n.red.) legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena (Alina, n.red.) îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o."

Este declarația șocanta pe care Loredana, fata care și-a ucis cea mai bună prietenă și a abandonat-o sub o bancă, a dat-o în fața anchetatorilor. Tânăra și-a recunoscut fapta pentru a primi o pedeapsă mai blândă, așa cum spune că a văzut în filme.

”Alina nu dormea, stătea întinsă cu ochii închiși”

"Menționez că Elena (Alina, n.red.) nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși şi fața către perete. Am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate".

După ce și-a ucis prietena, criminala a pus trupul neînsuflețit într-o valiză și a plecat cu un taxi.

"Aceasta s-a apropiat de portbagajul autoturismului meu, moment în care m-a rugat să o ajut să ridice geamantanul și să-l bage în portbagaj. Am pus mâna, ocazie cu care am constat că este foarte greu. Am întrebat-o ce are în geamantan, spunându-mi că are multe haine şi rechizite. În momentul în care am refuzat să o ajut, am observat o persoană de sex masculin care s-a apropiat de noi, fiind clar vizibil că se cunoștea cu fata respectivă”, a povestit și taximetristul în fața polițiștilor.

”Am luat valiza și am ieșit din hotel pe la ieșirea din spate și am folosit liftul ca să cobor. Am găsit un taxi pe internet și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit și un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat.

Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră. Taximetristul a observat că am vânătăi pe față și pe gât, însă eu i-am zis ca m-am lovit la muncă. Am scos 2000 de lei și am revenit in taximetru cerându-i taximetristului să mă ducă în Vaslui. Acesta a refuzat și a întrebat un alt coleg dacă dorește să mă ducă și acesta a răspuns afirmativ solicitându-mi pentru acest serviciu 1500 lei", mai spune tânăra.

”Am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete”

Pe parcursul audierilor, fata a povestit că după crimă a făcut curățenie în cameră ca să șteargă urmele de sânge.

”M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată și am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete şi am luat lenjeria și hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit şi de cuţit, l-am luat şi l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghena hotelului”, a mai spus fata.

În arest a fost vizitata şi de mama ei. Femeia a încercat să afle ce i-a transformat fiica pe care o știa o fată cuminte într-o criminală.

Între timp apar și noi informații conform cărora cu câteva zile înainte de crimă cele două prietene le-au cerut șefilor de la hotelul la care lucrau pe litoral să le mute în camere diferite, însă aceștia au tot amânat momentul.