"A explodat direct și a luat foc": Mărturia tânărului care a salvat din flăcări un șofer de tir, pe autostrada Șebeș-Turda

Mărturia exclusivă a bărbatului care a salvat un șofer de tir implicat pe autostrada Șebeș-Turda.

Rareș Rusan, un tânăr de 29 de ani, a fost nevoit să sară peste parapete pentru a-l salva pe șoferul al cărui camion luase foc, pe autostrada Sebeș-Turda.

"Am văzut exact momentul impactului când autocamionul a intrat în parapet.

Nu știu cauza, nu am văzut balans, nu am văzut explozie, decât momentul în care a intrat.

A explodat direct și a luat foc, iar în momentul ală am lăsat mașina pe avarii.

Citește și: Accident de muncă la rafinăria OMV Prahova. Un bărbat a suferit arsuri de gradele I, II şi III la nivelul picioarelor

M-am dat jos din mașină, am sărit peste balustradă, am sărit gardul de la autostradă și am fugit repede la camion cu gândul că dacă nu-l scot atunci, nici nu o să mai iasă, pentru că a luat foc camionul.