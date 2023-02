"Copilul s-a speriat foarte tare. A fost cumplit" | Mărturiile românilor care au simţit cutremurul de 5.2 produs în Gorj, România

Au fost clipe de panică astăzi în vestul ţării, Oltenia, Gorj, acolo unde a avut loc un cutremur de 5,2 pe scara Richer, primul seism de o asemenea magnitudine din 1934 încoace. Ce spun românii care au simțit seismul şi replicile sale.

Potrivit INFP, cutremurul cu magnitudinea 5,2 a avut loc astăzi la ora 16.58 cu epicentrul în Oltenia, Gorj.

La scurt timp cutremurul a fost urmat de 2 replici de 2,4 grade pe scara Richter la o adâncime de 5 km și de 3.0 grade pe scara Richter la o adâncime de 15 km. Ambele replici au avut epicentrul în aceeași zonă seismică (Oltenia, județul Gorj)”, informează ISU Gorj.

Şi chiar dacă specialişti spun că nu există motive de îngrijorare, oamenii s-au panicat mai ales că nu s-a emis niciun fel de informare sau mesaj Ro-Alert.

Pe reţelele social media s-au creat grupuri în care oamenii caută să afle ce este nevoie să facă în cazul unei replici mai puternice, având în vedere ceea ce s-a întâmplat acum 6 zile în Turcia.

"Da s-a simțit în Gorj la mama la curte destul de puternic,inclusiv animalele s-au speriat",

"Și în Mureș am simțit, timp de 5 sec ,eram în pat și simțeam ca se mișcă,nu îmi venea sa cred ca ar fi cutremur",

"Inițial am crezut că mi se pare, fiindcă nu am primit alerta. S-a simțit binișor la Sibiu, etajul 5. S-au activat și pisicile, care dormeau. Să sperăm că asta a fost tot….",

"Copilul meu s-a speriat foarte tare. A fost cumplit",

"În Alba s-au mișcat bine dulapurile cu vesela.."

"S-a simțit și în Baia de Arieș!"

"Doamne ferește! Cutremur...Ce senzație urâtă, înfricoșătoare! Scaunul a pornit brusc în stânga și înapoi. Draperiile au trosnit și au început să se balanseze. Doar atât a fost destul pentru o sperietură și multe gânduri grele... Nu poți să nu te gândești la sărmanii oameni din Turcia și din Siria. Nu poți să scoți din șirul gândului: pandemie, război, cutremure.."

"S-a simțit oribil acest cutremur",

"Doamne, se misca canapeaua cu mine , mi-a căzut masa de călcat"

"Groaznic sau mișcat toate. Dumnezeu să ne apere pe toți"

"La Lupeni s a simțit foarte puternic!"

"S-a simțit și la Craiova și încă destul de puternic", sun doar câteva dintre mărturiile românilor pe Facebook care au simțit cutremurul produs azi în Gorj România.

Primar Drobeta Turnu Severin, despre cutremurul de 5,2 grade produs în Gorj, România

"S-a resimțit câteva secunde, am simțit că este cutremur. Important cel puțin până la acest moment n-am primit niciun fel de sesizare. Eu din fericire eram în maşină. Nu l-am simțit personal, dar m-au sunat și părinții, și prietenii, toată lumea. Până cum până acum am luat legătura cu cei care se ocupă. Nu avem până în acest moment niciun fel de sesizări sau probleme pe această zonă. Severinul are expertizate 11 clădiri de risc pe zonă seismică", a spus Marius Creciu, primar din Drobeta Turnu Severin, la Antena 3 CNN.

Mărturiile jurnaliștilor Antena 3 CNN la cutremurul de 5,2 produs în Gorj, România:

"Urât, urât ce s-a întâmplat, mai ales că eu locuiesc la etajul 9 într-un turn glisant, adică un cub de ciment. A pornit aşa ca o bufnitură. Eu am un seismograf care a început să bâzâie din toate părţile. M-am retras cu soţia în colțul ușii în locul cel mai protejat. Acum ne-am mai liniștiți. Pot să spun sincer cu mâna pe conștiință că ăsta m-a speriat", a spus Vali Popovici, corespondent Antena 3 CNN în Caraş Severin

"Au fost câteva secunde de panică, cel puțin pentru locuitorii din vestul țării. Spre exemplu, în localitatea Moșnița Nouă, înainte de acest cutremur, aș vrea să spun că am auzit câinii de pe întreaga stradă care erau extrem de agitați. Lătrau în continuare. Mulți dintre aceștia latră pur și simplu. Candelabrele din imobil au început să se miște. Colegul meu operator a avut senzația că laptopul la care lucra îi cade de pe masă. S-a simțit ca și când pică în gol. S-a creat o panică generală.

Oamenii de pe această stradă au ieșit inițial afară din curți. Cu toții s-au întrebat dacă a fost un cutremur sau dacă doar ei au simțit acest lucru. Asta pentru că în ultimele zile se vorbea extrem de tare despre cutremurul din Turcia. Acum, întrebarea care se află pe buzele tuturor este aceea dacă va fi o replică și cât de mare va fi aceasta.

Pentru că vorbim de un cutremur destul de mare, și anume 5.2 grade pe scara Richter, o valoare care nu a mai fost atinsă, cel puțin în partea de vest a țării. Atunci când vorbim de cutremur, pe în mediul online s-a creat o adevărată isterie. Unii dintre ei au ales să își părăsească locuințele, au ieșit în stradă, așa cum s-a întâmplat. Iată, și în localitatea Moșnița Nouă, unde s-a resimțit cutremurul.

Nimeni nu a primit mesaj prin RO-ALERT, spre exemplu, așa că oamenii nu știu cu exactitate cum trebuie să procedeze în astfel de cazuri. Este o situație care nu s-a mai întâlnit, cel puțin în partea de vest a țării, deși despre această zonă se știe că este cumva o zonă expusă cutremurelor, însă nicidecum un cutremur de suprafață de 15 kilometri iată, cu o magnitudine de 5.2 pe scara Richter", a spus jurnalistul Antena 3 CNN, Andreea Bolboros din Timişoara