Ministrul Mediului, despre furtunile uragan din ultimele zile: „Am avut vijelii puternice, chiar 100 de km la oră"

Ministrul Mediului a vorbit, în direct, la Antena 3 CNN, despre furtunile uragan care au lovit România în ultimele zile.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a vorbit, astăzi, în direct, al Antena 3 CNN, despre furtunile uragan care au avut loc zilele acestea în țara noastră. Acesta a precizat că de anul acesta au fost introduse alertele nowcastig de cod roșu.

"Am convocat ieri Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență întrucât am avut o situați dificilă din punct de vedere meteorologic. Practic am avut fenomene de instabilitate sub cod portocaliu în 16 județe din țară și de asemenea. Am emis și primele coduri roșii nowcasting de anul acesta.

Am avut vijelii puternice, 80, 90, chiar 100 de km la oră. Am avut totodată precipitații în cantități mari, 40, 50 de litri pe m2. În ultimele 24 de ore au fost emise șase avertizări hidrologice în România. Totodată și în această dimineață ANM a emis o atenționare meteorologică de cod galben valabilă până la ora 23.00", a spus ministrul Mediului, în direct la Antena 3 CNN.