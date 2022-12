Metoda ”Coletul”. Cum funcționează înșelătoria prin care primești prin curier ce nu ai comandat

În prag de sărbători, profitând de ocazia că mulţi români comandă mai mult online, escrocii au pus la cale metoda Coletul. Majoritatea au picat în plasă, mai ales că produsul livrat produce confuzie. Iată de ce.

Sursa foto: Pexels

Metoda "Coletul" funcționează foarte simplu: oamenii primesc acasă un colet pe care nu l-au comandat, dar pe care ajung într-un final să îl accepte.

Vorbim de bunuri cu o valoare relativ mică, care nu atrag atenţia şi care produc confuzie pentru că oamenii cred de cele mai multe ori că au fost comandate de membrii familiei, mai ales acum în perioada Sărbătorilor.

În realitate însă produsele nu reflectă preţul şi sunt departe de valoarea plătită.

Specialiştii în securitate susţin că numărul acestor înșelătorii creşte în perioada sărbătorilor, dar şi în cea a marilor reduceri când oamenii sunt mai susceptibili să fie păcaliți.

Exemplu sunt două familii din Alba care au primit un asemenea colet.

”Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el am aflat că nu a comandat nimic” a spus femeia, potrivit presei locale.

Coletul, care conținea o pereche de căști fără valoare, avea drept expeditor o firmă înființată în luna octombrie, fără date de contact.

O altă familie, dintr-o comună din apropiere a trecut prin aceeași situaţie şi au sfârșit plătind tot o sumă de 69.90 de lei pentru ceva ce nu comandase.

Grav este că cei care aplică metoda "Coletul", au acces la datele noastre persoanele, precum nume, adresă şi număr de telefon.

Cei care au fost păgubiți spun că vor solicita firmelor de curierat blocarea plății şi vor face plângere la Poliţie.

Pentru prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte, poliţiştii adresează următoarele recomandări: manifestați prudență față de acești așa-zis reprezentanți ai firmelor de curierat,

solicitați legitimațiile de serviciu și nu acceptați să primiți colete în schimbul banilor, deoarece aceste trebuie oferite strict personal destinatarului,

nu comunicați niciodată informaţii personale confidențiale (CNP, serie buletin, conturi bancare, parole, etc).

Dacă totuși sunteți victimă a unor astfel de fapte, sesizați imediat Poliţia pentru a fi demarate verificările ce se impun.