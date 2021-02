Ministrul Energiei: Minerii de la Lupeni îşi vor primi salariile restante

”La începutul săptămânii viitoare vor primi banii, am anunţat acest lucru. Prefectul a spus că până în data de 26 s-a înţeles cu sindicatele. Noi a venit cu mai mult în Guvern, am accelerat procedura, am publicat Ordonanţa de Urgenţă în Monitor vineri seară. În paralel, Ministerul Muncii a redactat deja normele de aplicare, modificarea normelor vechi în aşa fel încât să cuprindă şi modificările din ordonanţă şi dacă este avizată luni, luni vom face şi şedinţă de Guvern – mai trebuie avizată de două ministere, Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Externe, fiind vorba despre o directivă europeană – vom face luni şedinţă de Guvern, dacă nu marţi, va fi publicată în aceeaşi zi.

În paralel, cei de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Hunedoara aşteaptă de la conducerea Complexului Energetic Hunedoara – şi am înţeles că deja se lucrează şi transmit informaţii – aşteaptă statele de salarii, justificarea salariilor pentru a putea face plăţile.

Deci în prima jumătate a săptămânii viitoare vor primi banii”, a declarat Virgil Popescu sâmbătă după amiază, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

Protestele din Valea Jiului au luat amploare. Minerii își cer drepturile

La mina Lupeni se înregistrează o întârziere aferentă lunii ianuarie, în condiţiile în care minerii primesc salariile în data de 15 lichidare şi în 30 avansul pentru luna următoare.

Minerii de la exploatările de cărbune Livezeni, Vulcan şi Lupeni protestează de câteva zile pentru că nu au primit salariile.

Oamenii spun că nu vor ieşi din mină până când nu vor primi salariile restante.

Ieri, șase mineri au fost luați cu ambulanța, după ce li s-a făcut rău în subteran.

