Ministrul Culturii i-a cerut demisia directorului Muzeului Național de Istorie. A refuzat, așa că l-a demis

„Am avut o întâlnire cu managerul Muzeului de Istorie prin care eu mi-am expus nemulțumirea mea personală cu privire la modul de comunicare în această situație de criză. (...)E o durere ce nu poate fi exprimată în cuvinte ce s-a întâmplat în 25 ianuarie. Am avut o dificultate, eu eram în drum spre Polonia, l-am rugat să ne pună la dispoziție informații, îmi aduc aminte că în prima seară, după ce am aflat de la presa olandeză de această nenorocire, dumneavoastră ați început să mă sunați necontenit, eu nu aveam informații pentru că nu primeam din țară. Am fost pusă într-o situație penibilă”, a mai spus ministrul Culturii.