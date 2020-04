''Este o campanie agresivă şi fără precedent în România, demarată în această perioadă grea pentru ţara noastră, grea pentru Europa. Zilnic este lansată şi alimentată pe reţelele de socializare o avalanşă de mesaje toxice.

Am văzut şi eu poze, video-uri cu zeci de mii de share-uri. Acestea, dragi români, au un singur scop. Să vă inducă tuturor ideea unei catastrofe ecologice în pădurile româneşti. Populaţia nu are nicio vină. Orice om de bună-credinţă din România, asaltate de mesaje mincinoase îmbrăcate în forma adevărului, nu are cum să reacţioneze altfel.

După atâta campanie de fake news am ajuns la o stare de dezinformare publică în care orice camion care transportă legal material lemnos în ţara noastră este considerat transport ilegal.

Simpla existenţă a transportului de lemne este dovada jafului din pădurile României, fără nici cea mai mică dovadă că cei care promovează astfel de informaţii să aibă certitudinea că acolo s-a produs o ilegalitate. Orice informaţie de la Ministerul Mediului nu este veridică şi este considerată o protejare a cadrului mafiot sau ilegal din ţara noastră.

Orice transport de buştean care are loc pe căile ferate ale României este dovada clară a prăduirii pădurilor din României şi evident, exporturilor către străini (...)

Haideţi să vedem o bună parte a acestor cazuri care din nefericire au fost rostogolite, alimentate şi finanţate cu zeci de mii de euro în această amplă campanie de promovarea fake news-ului în România'', a declarat ministrul Costel Alexe într-o conferinţă de presă.

