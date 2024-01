Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, despre deblocarea posturilor din sănătate: "Sper ca Guvernul să accepte aceste momorandumuri urgent"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, anunţă finalizarea de noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din sănătate.

Criza personalului medical din spitale amână intervențiile și tratamentele bolnavilor. Reprezentanții unităților medicale recunosc că nu mai fac față numărului mare de pacienți și cer ocuparea posturilor fără concurs pentru o perioadă determinată, pentru a ieși din valul de gripă și viroze.

În acest context. ministerul Sănătăţii a anunţat finalizarea de noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din sănătate.

"Am finalizat atât noi, cât şi Ministerul Dezvoltării, care are responsabilitatea spitalelor care țin de autorităţile locale, noi avem responsabilitatea spitalelor care sunt subordonate Ministerului Sănătăţii, am finalizat noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor.

Mâine le vom discuta la sediul Ministerului Finanţelor şi sper ca în cel mai scurt timp Guvernul să aprobe aceste memorandumuri, încât până la sfârşitul lunii februarie aceste posturi să poată să fie efectiv ocupate.

Ştiţi bine că există o anumită procedură, trebuie scoase la concurs şi ulterior, într-un interval de 30 de zile se poate susţine concursul pentru aceste posturi”, a declarat Alexandru Rafila, luni, la Medika TV.



Potrivit ministrului ar fi vorba de câteva mii de posturi atât la ministerul Sănătăţii dar şi la ministerul Dezvoltării, însă a subliniat că cel mai bine va înainta o cifră a posturilor care vor fi deblocate după o dicuţie cu cadrele medicale

"Aş vrea să avem o discuție după ce aceste cifre sunt discutate cu Ministerul Finanţelor. Sunt câteva mii de posturi şi la Ministerul Sănătăţii. Mai sunt cele de la Ministerul Dezvoltării. Noi avem circa 60 de spitale în subordine.

Dânșii au vreo 300, chiar dacă spitale mai mici de multe ori. Dar trebuie să existe o proporționalitate şi un echilibru (...)

Ministerul de Finanţe a mai lansat şi săptămâna trecută nişte cifre. Aş prefera să discutăm, să analizăm solicitările din partea spitalelor şi, în funcţie de posibilităţi, dar şi de nevoile sistemului de sănătate, să luăm o decizie documentată şi responsabilă.

N-aş vrea să fac comentarii legate de numărul de posturi care trebuie scoase la concurs. Sigur că e nevoie mare de medici, dar trebuie şi alte categorii profesionale incluse, pentru că medicii nu lucrează singuri”, a explicat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, potrivit sursei citate.