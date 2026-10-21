Mirabela Grădinaru, la conferința „Sănătatea mintală în era digitală”: „Un copil care cere ajutor nu este slab”

Mirabela Grădinaru a prezidat mai multe evenimente găzduite la Palatul Cotroceni / Foto: Administrația Prezidențială

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României și mamă a doi copii, a declarat, marți, în cadrul conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine, că un copil care cere ajutor nu este slab, iar un părinte care cere ajutor nu a eșuat.

Ea a mai affirmat că trebuie să vorbim despre sănătatea mintală, chiar dacă e un subiect sensibil, și trebuie să ne întrebăm nu doar de ce copiii își petrec viața pe ecrane, ci și care este responsabilitatea noastră pentru lumea pe care am construit-o pentru ei.

„Doamnelor și domnilor, dragi invitați,

Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-o conversație care cred că ne privește pe toți.

Vorbim despre sănătatea mintală într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, uneori, mai singuri ca niciodată.

Suntem la câteva secunde distanță de orice informație, de orice om, de orice imagine.

Pentru copiii noștri, lumea aceasta nu este una nouă, este lumea în care s-au născut. Telefonul, tableta, rețelele sociale nu sunt pentru ei niște lucruri care au apărut la un moment dat în viață, sunt pur și simplu parte din viață”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a atras atenția și asupra provocărilor cu care se confruntă copiii și părinții într-o lume în care tehnologia și rețelele sociale fac parte din viața tinerilor.

„De aceea cred că discuția noastră nu ar trebui să înceapă cu întrebarea: „Cum îi ținem departe de tehnologie?“, ci poate cu una mai dificilă: „Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?“.

Ca mamă, știu cât de ușor este să te întrebi dacă faci suficient, dacă ai pus limita potrivită, dacă ai observat la timp, dacă ai fost prea strict sau, dimpotrivă, prea permisiv, dacă timpul petrecut în fața unui ecran este doar un obicei sau ascunde ceva ce copilului îi este greu să spună.

Și mai știu ceva: părinții nu au întotdeauna răspunsurile. Nici nu cred că trebuie să le aibă, dar cred că putem încerca să rămânem aproape, să vedem copilul dincolo de ecran, pentru că uneori când noi vedem că stă prea mult pe telefon poate însemna pentru el nevoia de a aparține unui grup, poate însemna comparație, poate însemna frica de a nu fi exclus, singurătate sau poate fi pur și simplu locul în care încearcă să fugă pentru câteva ore de ceva ce îl apasă.

Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de limite; avem”, a mai spus aceasta.

Mirabela Grădinaru susține că înainte de toate, avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine.

„Copiii au nevoie de adulți care să le ofere repere și siguranță, dar cred că limita funcționează cel mai bine atunci când nu vine singură, când vine împreună cu explicația, cu răbdarea și, mai ales, cu relația.

Mi-ar plăcea ca atunci când vorbim despre sănătatea mintală a copiilor și adolescenților să nu vorbim doar despre ce trebuie să facă ei diferit, să ne uităm și la lumea pe care am construit-o în jurul lor.

O lume foarte rapidă, foarte zgomotoasă, o lume în care succesul este expus permanent, în care comparația este la un gest distanță și în care uneori până și timpul de odihnă trebuie fotografiat, postat și validat.

În această lume, poate una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic, un loc în care poate spune „E greu“ sau „Mi-e frică“ sau pur și simplu „Nu știu ce se întâmplă cu mine“, și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci pentru început: te ascult!

Conferința de astăzi aduce împreună profesioniști din sănătate, educație și alte domenii tocmai pentru a înțelege mai bine aceste provocări și pentru a construi răspunsuri care să îi protejeze pe copii și adolescenți.

Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți, părinți informați.

Dar, înainte de toate, avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine.

Pentru că un copil care cere ajutor nu este un copil slab, un părinte care cere ajutor nu este un părinte eșuat și un om care spune că nu este bine nu ar trebui să simtă că trebuie să se ascundă.

Poate că nu putem face lumea din jurul copiilor noștri mai simplă, dar putem face ceva foarte important: putem avea grijă ca ei să nu fie nevoiți să o traverseze singuri.

Vă mulțumesc!”, a încheiat Mirabela Grădinaru.

Q Magazine, alături de parteneri instituționali, specialiști, personalități publice și companii preocupate de lumea în care trăim, a lansat un apel la „salvarea minții” și, implicit, a sufletului copiilor și tinerilor, adică la pacea lor interioară.

Cum poate fi păstrat echilibrul interior într-o societate în care tehnologia influențează tot mai mult stilul de viață și deciziile de zi cu zi? Este o întrebare la care au încercat să găsească răspuns mai mulți neurologi, psihiatri, psihologi, reprezentanți ai societății civile, ai statului și ai companiilor, dar și elevi, în cadrul celei de-a doua ediții conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida ministerului Sănătății, ministerului Educației și Cercetării, cu susținerea Academiei de Științe Medicale, Spitalului Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Fundației „Vodafone”, OMNIASIG, Spitalul SANADOR, ECO SUD, CLAROTY, Florăria IRIS și Uniunii Studenților din România.

Cu această ocazie, a fost lansată și ediția în limba română a volumului The Rise and Fall of the Human Mind („Ascensiunea și decăderea minții umane”), semnat de profesorul neurolog Jan Martin Stransky, publicată de Editura Litera.

De asemenea, în cadrul conferinței, neurologul Jan Martin Stransky a avertizat că inteligența artificială atrofiază gândirea.

,,Inteligența artificială ne face viața mai ușoară, dar ne fură abilitatea de a gândi critic. Îmbrățișarea fără limite a digitalizării ne va distruge. Într-o societate în care viața înseamnă mai multe libertăți și mai puține războaie ca oricând, într-o eră în care oricine își poate permite să facă aproape orice, AI-ul vine să traseze niște direcții. Un creier care este pretutindeni, nu e nicăieri. Inteligența artificială nu este un instrument, este un agent care se face pe el mai puternic”, a avertizat neurologul Jan Martin Stransky.

De asemenea, Angela Galeța, directorul Fundației „Vodafone” susține că cei mici ar trebui învățați cum să folosească corect tehnologia, cum să deosebească știrile reale de cele fabricate, cum să caute și să verifice o informație.

,,Copiii nu au gândire critică.Dincolo de limitarea timpului petrecut în fața ecranelor e important să avem discuții sincere cu ei despre stima de sine, despre încredere, despre realitatea dincolo de postări programate pentru a fi găsite de motoarele de căutare. E un efort comun al autorităților care să formuleze un cadru legal în acest sens”, a declarat aceasta.