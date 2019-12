Mircea Badea: Am râs mult când a vorbit domnul președinte

foto: captura Antena 3

Mircea Badea a subliniat, joi, la Antena 3, că dacă ar mai vorbi despre chestiunile de actualitate ale României ar spune că a râs mult la conferința de presă a președintelui Klaus Iohannis.

”Am râs mult când a vorbit domnul președinte Iohannis. Spunea chestii foarte tari. Cum ar fi că MCV dă numai recomandări. Până acum am auzit că ciuma roșie nu pune în practică recomandări. Am râs mult, m-am bucurat. Am aflat că NATO face 70 de ani, conform propagandei domnului președinte, e vârstă de votant PSD” a spus Mircea Badea.