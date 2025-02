Mircea Badea, dezbrăcat în zăpadă, ia peste picior moda lansată de admiratorii lui Călin Georgescu: „Vreau și eu niște aur monoatomic”

„Doamna Cristela, doamna Anca, uitați, m-am despuiat în zăpadă”, a spus amuzat Mircea Badea. Foto: Captură video TikTok

Mircea Badea l-a parodiat pe Călin Georgescu, într-un video postat miercuri pe TikTok. Realizatorul emisiunii „În gura presei” de la Antena 3 CNN s-a dezbrăcat la bustul gol și a ieșit afară, în zăpadă, urmând cel mai recent trend de pe TikTok - în care oamenii vor să demonstreze că zăpada este „falsă”-, și a cerut „niște aur monoatomic”. Parodia face trimitere la declarațiile lui Călin Georgescu în care a spus că România are resurse de „aur monoatomic, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev".

„Bun găsit, oameni buni. M-am despuiat în zăpadă. Dragilor, fraților, românașilor, doamna Cristela (n.r. - Georgescu), doamna Anca (n.r. - Alexandrescu), uitați, m-am despuiat în zăpadă. Acum, vă rog frumos, deci îmi spuneți și mie, vă rog, că m-am despuiat în zăpadă, uitați. Îmi spuneți și mie, vă rog, vreau și eu niște aur monoatomic. Vreau și eu, vreau și eu aur monoatomic, vă rog, vă rog!”, a spus Mircea Badea.

Apoi, acesta a subliniat faptul că nu îl vizează cu această parodie pe Ion Cristoiu, căruia i-a acordat interviu Călin Georgescu, ci pe „un răcnete care răcnește și minte mult pe TikTok”.

„Încă o precizare foarte importantă, deci eu când vorbesc așa, nu îl vizez pe Ion Cristoiu. (...) Când vorbesc așa: fraților, românșilor, nu îl vizez pe Ion Cristoiu, ci pe un răcnete care răcnește și minte mult pe TikTok. Apropo, uitați aici zăpadă artificială am înțeles pe TikTok. Uitați, m-am despuiat, m-am despuiat în zăpadă. Vreau și eu acum niște aur monoatomic, fraților, dragilor, românașilor!”, a mai spus Mircea Badea în clipul video.

Într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu, Călin Georgescu a spus că România are nenumărate resurse naturale, printre care „aurul monoatomic, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev".

În timpul interviului, când se discuta despre resursele naturale, Călin Georgescu a declarat că România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, gaz, petrol, dar şi "toate metalele rare posibile şi imposibile". El a făcut referire şi la aurul monoatomic, o formă teoretică de aur prezentă în teoriile conspiraţiei şi asociată cu proprietăţi de vindecare şi logenvitate.

"România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, are gaz, are petrol, are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeelev, alea ultimele. Noi ca bogăţie pe tabloul lui Mendeleev sunt echivalenţi Afganistan, că de aia s-a atacat Afganistanul. (...) Avem aurul atomic, avem toate metalele rare posibile şi imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. Deci toate elementele rare şi foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România", a declarat Călin Georgescu. "Rapoartele geologice demonstrează acest lucru şi nu vorbim de acum, ci înainte de 1989", a adăugat acesta.

Conceptul de aur monoatomic a fost popularizat în anii '80 de către David Hudson, însă ştiinţa respinge existenţa acestuia şi presupusele sale beneficii.

Existenţa aurului monoatomic este prezentată ca fiind legată de procese de alchimie, ştiinţa străveche speculativă care avea ca scop transformarea metalelor obişnuite în aur, dar şi găsirea unei substanţe care să vindece toate bolile. Cei care promovează aurul monoatomic susţin că acesta vindecă bolile.

Alte teorii ale conspiraţiei în care aurul monoatomic apare fac referire la prezenţa unor structuri misterioase construite de civilizaţii extratereste în adâncul munţilor Bucegi. Acolo ar fi fost găsite vase cu un praf alb, iar o analiză a cercetătorilor americani ar fi stabilit că era vorba de aur monoatomic.