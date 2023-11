Misterul pozei trecute prin Photoshop de la capturarea lui Cătălin Cherecheș în Germania | S.O. Bălan: "Slugile nemților!"

La scurt timp după știrea capturării primarului Cătălin Cherecheș, în presa națională au circulat, în paralel, două fotografii ale primarului din Baia Mare, în urma reținerii de către poliția germană, la Augsburg.

Ambele imagini îl înfățișează pe Cherecheș în același moment dar, la fel ca în testele de perspicacitate, există anumite diferențe, care, în acest caz, nu solicită prea tare spiritul de observație.

Într-o fotografie, edilul fugar are o vânătaie sub ochi și urme de sânge pe față, care se întind din partea stângă până sub bărbie. În cea de-a doua fotografie, aceste semne lipsesc.

Mai multe publicații naționale care și-au ilustrat materialul despre prinderea lui Cherecheș cu poza fără urme de violență au indicat "Poliția germană" drept sursă a acestei imagini.

Poza cu primarul având contuzii și sânge pe față era disponibilă, la ora acestei actualizări, pe contul Facebook al Sindicatului Europol.

Fugarul Cătălin Cherecheș a fost prins la Augsburg în Germania. Felicitări colegilor care au cooperat cu autoritățile din Germania, Italia, Austria și Ungaria pentru depistarea acestuia! Publicată de Sindicatul Europol pe Marţi, 28 noiembrie 2023

Jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan a spus, la Antena 3 CNN, că distribuirea către presă a pozei editate, menită se mascheze semnele de pe fața primarului, reprezintă un semn de servilism al autorităților române față de cele germane.

"Nu cred că e nicio conspirație aici. De ce să facă acest lucru (editarea fotografiei)? De slugile nemților! Să nu se spună, domnule, că nemții... Cine a fost în Germania și a fost vreodată oprit de o mașină de poliție, de un echipaj, știe foarte bine ce se întâmplă când vine ăla și zice 'Guten Abend' (Bună seara). Ai înțepenit!

Ăsta (Cherecheș, n.r.), dacă n-a înțepenit, l-au luat și ... nu-i ca în România, să danseze cu ei. Nu a fost bătut. A fost rănit în urma procedurii de încătușare. Nemții nu te iau la bătaie. Au o procedură foarte clară de încătușare dacă te opui.

Au diferite etape de intervenție în forță. Probabil că s-a opus până când s-a intervenit în forță împotriva lui. Noi (am dat poza editată) ca să nu cumva să-i supărăm pe nemți", a opinat Sorin Ovidiu Bălan.

Merită menționat, în context, că vestea capturării lui Cherecheș în Germania a fost tratată destul de discret de presa din această țară. La o căutare pe cuvintele-cheie "Rumanischer Burgermeister Augsburg" (primar român Augsburg), motorul de căutare Google întorcea, miercuri după-amiază, un singur rezultat actual: un articol de cinci paragrafe, ilustrat cu o poză generică, de mâni încătușate.

Ministrul român de Interne, despre semnele de pe fața lui Cherecheș: "Se pare că a fost o vătămare în cursul încercării de a scăpa de legitimare"

Ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, a fost întrebat, miercuri, despre contuziile de pe fața primarului din Baia Mare, după ce a luat contact cu poliția germană.

"Sincer, nu cunosc exact proveniența lor. Am văzut poza. Sunt informații care urmează să vină de la polițiștii germani.

Conform unor informații preliminare, se pare că a fost o vătămare în cursul încercării de a scăpa de legitimare.Deci, practic, o lovire, nu neapărat de către polițiști (în timp ce fugea). Nu știu exact în acest moment. Nu vreau să comentez. Dar voi afla informații și vor fi date publicități de către poliție.

Tot ce pot să vă spun este că, pe baza unor informații care au fost coroborate între polițiștii români, maghiari și germani, s-a refăcut traseul fugii, ca să spun așa.

S-au localizat adresele la care (Cherecheș) a poposit în această deplasare și în final s-a organizat o supraveghere, în limita legii, acolo unde a staționat până când a avut următoarea tentativă - se pare - de a se deplasa într-o altă localitate și a fost legitimat și reținut", a spus Predoiu.