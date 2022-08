Mizeria de nedescris găsită de o familie într-un hotel dintr-o stațiune de pe litoral | ”Cameristele duc gunoiul când își aduc aminte”

Cei doi adulți au ales alături de copilul lor un hotel de două stele din stațiunea Saturn. Însă acolo au găsit o mizerie de nedescris pentru care au plătit peste 2.000 de lei.

”August 2022! NU RECOMAND! Revenire în 2022 după ce în 2021 a fost ok.

Mare greșeală! 5 nopți DP. Mizerie in cameră, așternuturi îngălbenite de vreme și uzate, pat cu saltea foarte uzată, covatita. În baie nu s-a șters faianța de anul trecut. Bateriile sunt murdare la propriu. Prosoape la schimb am cerut în a patra zi, nu mai aveau deloc, cameristele duc doar gunoiul și asta când își aduc aminte. Mocheta nu a fost aspirată nici când am intrat în prima zi.

Clasificarea hotelului de 2* a fost dată pt dotări/uzură hotel, curățenia este obligatorie și la 2*! Parcarea costă 35 lei/zi și chiar daca sunt locuri nu se deschide bariera. Recepționer acru și cu tupeu să îți răspundă "Altă întrebare!" la solicitarea ta.

Șefa de hotel ok, înțelegătoare. Mâncare asa-si-așa, mic dejun la restaurant Aida, cina/prânzul la restaurant Cerna, de 40 lei/adult, preturi bune, ok, mâncare bună.

Stai sa iei o cafea la micul dejun îți trebuia 15 minute. Avantajul hotelului e că este ff aproape de plajă.

In loc să mergi înspre bine este exact invers, de la an la an. Am plătit 2.400 lei pentru 2 adulți și un adolescent, 5 nopți cu demipensiune” a scris femeia pe un grup de călătorii.