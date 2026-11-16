Noi detalii în cazul jafului de la Otopeni. Parchetul Buftea explică de ce a clasat dosarul bijuteriilor de lux confiscate de vameşi

2 minute de citit Publicat la 20:01 16 Noi 2026 Modificat la 20:46 16 Noi 2026

Noi detalii în cazul jafului de la Otopeni. Parchetul Buftea explică de ce a clasat dosarul bijuteriilor de lux confiscate de vameşi. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Au apărut noi detalii în scandalul jafului din Vama Otopeni. Mai multe persoane au fost audiate până acum, iar anchetatorii au şi un cerc de suspecţi. Şi asistenta din Oradea dat declaraţii în faţa anchetatorilor. Camera în care au fost depozitaţi banii şi bijuteriile nu era şi nu este nici acum dotată cu camere de supraveghere, a declarat şefa Autorităţii Vamale Române, Ioana Bădescu. Aceasta a recunoscut luni că niciun depozit cu bunuri indisponibilizate din custodia vămilor nu e monitorizat video. Iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a explicat, într-un răspuns exclusiv pentru News Hour with CNN, de ce procurorii au decis clasarea dosarului penal în urmă cu şase luni.

Pe 26 octombrie, Autoritatea Vamală a anunțat printr-un comunicat de presă că a fost jefuită. Transparență totală – doar că banii nu erau ai instituției, ci ai unei femei. Paguba raportată: șapte de sute de mii de euro. Banii s-au evaporat din camera cu obiecte indisponibilizate a Vămii Otopeni, o încăpere cu multe valori și nesupravegheată cu camere video.

La aproape o lună distanță, șefa Vămilor recunoaște indirect că s-ar putea întâmpla oriunde.

"Am luat decizia să încheiem un protocol cu altă instituție pentru a putea depozita obiectele confiscate în siguranță şi nu este doar un nivel al biroului", a precizat Ioana Bădescu, şefa Autorităţii Vamale Române.

Odată cu cei 700.000 de euro au fost confiscate și bijuterii de lux, piese unic de la branduri de top. Cele două femei, mamă și fiică, veniseră cu un avion privat și cu 16 trolere pe 9 ianuarie – cărau 3 milioane de euro.

Mama, asistentă medicală la Spitalul Județean Oradea, le-ar fi spus polițiștilor de frontieră că banii și giuvaierele urmau să ajungă la un politician din Bihor. Toată comoara a fost reținută de agenții vamali și s-a deschis un dosar penal. Cazul a fost clasat în luna mai, iar procurorii au dispus restituirea avuției.

Într-un răspuns exclusiv pentru News Hour with CNN, de la Antena 3 CNN, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a explicat de ce s-a clasat dosarul.

"Dosarul penal a avut ca obiect o eventuală sustragere de la controlul vamal cu privire la introducerea bijuteriilor pe teritoriul României. În urma administrării probatoriului în cauză s-a constatat că bunurile aparțin uneia dintre cele două făptuitoare, fiind în acest sens atașate acte de proveniență și alte dovezi privind caracterul personal al bunurilor.

Totodată, s-a stabilit calitatea de rezident în Emiratele Arabe Unite a uneia dintre făptuitoare. De asemenea, pe baza probatoriului administrat, s-a constatat că nu a existat o sustragere de la controlul vamal, în sensul legii penale.

În ce privește principalele mijloace de probă administrate, acestea au constat în audierea persoanelor vizate de anchetă, înscrisurile furnizate de către acestea cu privire la proveniența bunurilor și a calității de rezident în Dubai a uneia dintre persoane", s-a menţionat în răspunsul oferit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea pentru News Hour with CNN, emisiune difuzată de luni până vineri, începând cu ora 18:00, la Antena 3 CNN.

Între timp, banii dispăruseră din Vama Otopeni, sacul a fost găsit tăiat, banii înlocuiți cu hârtii. Hoții au mai lăsat doar o bancnotă și s-a deschis un alt dosar penal pentru furt calificat, iar vama face propria anchetă.

"Săptămâna viitoare vom avea o notă de constatare a elementelor care s-au întâmplat în zona acestei povești", a mai spus Ioana Bădescu, şefa Autorităţii Vamale Române.

De aproape trei săptămâni de la izbucnirea scandalului, nicio instituție nu știe să spună ce s-a întâmplat cu bijuteriile.