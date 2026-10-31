Controverse în cazul jafului de la Otopeni. Cine a tăiat sacul cu bani și a furat 700.000 de euro. Există un cerc de suspecți

Anchetatorii au deja un cerc de suspecți în cazul dispariției a 700.000 de euro dintr-un sac depozitat într-o încăpere a biroului vamal din Aeroportul Otopeni. FOTO: Getty Images

Anchetatorii au deja un cerc de suspecți în cazul dispariției a 700.000 de euro dintr-un sac depozitat într-o încăpere a biroului vamal din Aeroportul Otopeni, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Între timp, există informații contradictorii privind adevăratul proprietar al banilor și al bijuteriilor, a căror valoare totală se ridică la aproximativ 3 milioane de euro.

Printre suspecții din dosarul privind furtul celor 700.000 de euro din camera de depozitare a vămii s-ar număra și doi vameși. Unul dintre ei și-ar fi cumpărat, la scurt timp după confiscarea sacului cu bani, o mașină de aproximativ 100.000 de euro, iar celălalt ar avea datorii de circa 200.000 de euro la cămătari. Nu este însă sigur că aceste informații au legătură cu dispariția banilor.

Totul a început după ce două femei au aterizat la Otopeni cu un avion privat venit din Dubai. Din cauza numărului mare de bagaje, acestea au fost supuse unui control de către polițiștii de frontieră. Agenții au descoperit atunci bijuterii și accesorii în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, dar și bani cash ascunși în cizme și pantofi.

Suma găsită era de aproximativ 700.000 de euro. Polițiștii au deschis atunci un dosar penal, care a fost ulterior clasat de procurorul de caz.

În baza ordonanței de clasare, una dintre femei, originară din Bihor, s-a prezentat pentru a-și ridica bunurile, însă ar fi recuperat doar o parte dintre bijuterii, nu și banii.

Autoritatea Vamală a sesizat apoi poliția cu privire la dispariția sumei. Anchetatorii au descoperit că sacul în care fuseseră depozitați banii, într-un loc în care nu ar fi trebuit să fie păstrați, fusese tăiat și cusut la loc, iar în interior se aflau doar hârtii simple. Ancheta este efectuată de Poliția Transporturi, sub coordonarea procurorului de caz.

Controverse mari există și în privința provenienței banilor și a bijuteriilor de lux. Anchetatorii suspectează că cele două femei oprite la control ar fi fost doar curieri, iar adevăratul proprietar al bunurilor și al sumei impresionante de bani ar fi o persoană foarte influentă din județul Bihor.