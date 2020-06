Noi detalii privind accidentul provocat de Daniel Chițoiu. Ce pedeapsă riscă fostul ministru al Economiei

Sunt gata rezultatele unei noi expertize și este posibil ca foarte curând fostul demnitar să fie trimis în judecată. Expertiza medicală a ajuns la Parchetul din Argeş, care coordonează ancheta, potrivit unor surse judiciare.

E vorba despre expertiza medicală făcută asupra celei de-a treia victime, singura supraviețuitoare din autoturismul lovit de fostul ministru al Economiei. Medicii au concluzionat, în cazul femeii internate încă din 26 decembrie anul trecut, atunci când a avut loc accidentul, faptul că această victimă ar fi avut nevoie de peste 200 de zile de îngrijiri medicale.

A stat mult timp în spital, a suferit mai multe intervenții chirurgicale și chiar și în acest moment e internată într-o unitate medicală pentru îngrijiri fiindcă încă nu e capabilă să aibă grijă singură de ea.

Acest raport va ajunge atât la familia victimei, cât și la fostul ministru. Fiecare dintre cele două părți poate aduce obiecțiuni dacă crede că e necesar acest lucru. Apoi, procurorii se vor pronunța pe aceste obiecțiuni și, după ce totul se va încheia, vor putea face și trimiterea în judecată.

Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigații - "Domnul Chițoiu nu are ce explicații să mai dea. E evident că a intrat pe contrasens, iar legea spune că dacă una dintre victime are mai mult de 90 de zile spitalizare este dosar penal. Femeia are 200 de zile, iar domnul Chițoiu a plecat de la locul accidentului, așa cum au simțul de răspundere toți politicienii noștri. A fost testat de polițiști abia după ce a dat să plece. Faptul că a intrat pe contrasens și i-a lovit pe acei oameni nu e niciun fel de îndoială. Cum va fi pedepsit domnul Chițoiu, asta rămâne de văzut".

Daniel Chițoiu riscă să primească, pentru cele două infracțini comise, în jur de șapte ani de închisoare, a spus avocatul Daniel Ionașcu, la Antena 3.

"Fără doar și poate, decizia aparține judecătorilor. Sunt două infracțiuni: ucidere din culpă și vătămare corporală gravă pentru cea de-a treia persoană. Suntem și ne învârtim în jurul unui risc de șapte ani de închisoare. Așadar, din această direcție juridică, cred că probele din dosar vor conduce spre o soluție dreaptă", a explicat Daniel Ionașcu.

Cum s-a petrecut accidentul

Accidentul provocat de Daniel Chițoiu a avut loc anul trecut, în a doua zi de Crăciun. Doi oameni au murit, o persoană a ajuns în stare gravă la spital, iar fostul ministu a fost internat pentru câteva coaste rupte. Daniel Chițoiu a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism în care se aflau trei oameni.

Totul s-a întâmplat pe 26 decembrie 2019, în localitatea Zamfireşti din Argeş. Victimele care au decedat erau o femeie de 73 de ani şi un bărbat de 82 de ani.

