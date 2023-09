O nouă metodă înșelătorie prin telefon. Oamenii, sunați de persoane care pretind că reprezintă Poliția Română

Românii sunt vizați de o nouă metodă de înșelătorie prin telefon, practicată de escroci care pretind că sunt reprezentanți ai Poliției.

O nouă metodă de fraudă a fost semnalată, în această perioadă, de mai mulți români care au fost apelați telefonic în numele Poliției Române.

Oamenii au povestit, pe rețelele sociale, cum li s-a spus, la telefon, că numele lor apare în dosare de spălare de bani.

"Azi am primit al treilea telefon, în care intră un mesaj înregistrat în engleză. Zice, more or less (mai mult sau mai puțin – n.r.), apoi:

Bună, suntem de la Poliția Română. Datele tale de identificare apar într-o operațiune de spălare de bani și s-a emis un mandat de arestare pe numele tău. Ca să intri în legătură cu un agent, apasă tasta 1”, a scris o femeie, pe Facebook.

Altcineva a mărturisit că a trecut prin aceeași situație și intenționează să ia legătura cu oamenii legii.

"Acum 10 minute am primit același apel cu același mesaj, de pe un alt număr! Intenționez să trec pe la o secție de poliție și să-i pun pe ei să sune!”, a scris altcineva, potrivit Biz Brașov.

La fel ca în cazul metodei "Accidentul", reprezentanții IGPR le transmit cetățenilor care primesc astfel de apeluri suspecte să nu dea curs solicitărilor și să sesizeze cât mai repede Poliția.

Recomandările IGPR în cazul unui apel suspect