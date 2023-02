Ce trebuie să facem în cazul unui seism | ”Nu tremur la cutremur”, campania Ministerului Afacerilor Interne

”Nu tremur la cutremur” este o campanie lansată de Ministerul Afacerilor Interna, prin care autoritățile oferă câteva sfaturi despre ce ar trebui să facem în cazul unui seism.

Sursa foto: Captură YouTube/ InformarePreventiva IGSU

Este important să fiți pregătit și să aveți un plan în caz de cutremur.

Printre acțiunile recomandate de autorități se numără fixarea obiectelor grele și mobilierul care se poate deplasa, asigurarea unei rezerve de urgență, informarea asupra modalităților de protecție și stabilirea unui loc de întâlnire cu membrii familiei.

În timpul unui cutremur, este important să vă păstrați calmul și să vă protejați de obiectele care vă pot răni.

Așezați-vă sub o piesă de mobilier solid, lângă un perete de rezistență, sub o grindă sau sub tocul ușii.

Dacă sunteți în exterior, așezați-vă pe sol pentru a vă păstra echilibrul. Dacă sunteți în autoturism, opriți-vă în siguranță și așteptați în mașină.

Nu părăsiți clădirea în timpul cutremurului și ieșiți din clădire doar după terminarea acestuia. Mergeți la distanță de clădiri sau alte pericole.

Ascultați posturile publice naționale de radio și televiziune și nu suprasolicitați rețeaua telefonică, telefonați doar pentru urgențe.

După un cutremur major, pot urma replici, deci este important să fiți pregătit și să vă adaptați la această situație.

În plus, trebuie să fiți atenți și la alte pericole, precum clădirile avariate, gazele inflamabile, apa nepotabilă și cablurile electrice picate la sol.

Pregătiți-vă un plan și exersați-l cu membrii familiei pentru a fi pregătiți în caz de cutremur.

Fiți atenți la informațiile și recomandările oferite de autorități și de site-urile specializate în acest domeniu, precum: nutremurlacutremur.ro, igsu.ro, informarepreventiva.ro.