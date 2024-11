O doctoriță implicată în cazul copilului mort de peritonită, filmată când trata pacienți în parcare contra-cost. "Ce e 150 de euro?"

Unul dintre medicii implicaţi în scandalul morții copilului de 16 ani la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu este acuzat că oferea servicii medicale în afara unităţii medicale, contra cost. FOTO: ; Captura video Antena 3 CNN

Unul dintre medicii implicaţi în scandalul morții copilului de 16 ani la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu este acuzat că oferea servicii medicale în afara unităţii medicale, contra cost. Un filmuleț apărut pe reţelele sociale arată cum doctorița Liliana Crăciun merge dintr-o mașină în alta pentru a oferi servicii medicale în parcarea spitalului.

Bărbatul care a făcut publice imaginile povestește cum a fost chemat în diverse locuri din Târgu Jiu, inclusiv în autogară, pentru a i se face injecții. Totul în schimbul a câteva sute de lei, susține tânărul care ulterior a făcut septicemie și a fost la un pas să moară.

Dialog reporter Antena 3 CNN și doctorița despre imaginile filmate

Reporter Antena 3 CNN: Coborâți dintr-o mașină roșie și urcați într-un taxi cu gentuță.

Doctorița: Ce dacă? Probabil mergeam spre casă. Și ce dacă, e în față spitalului.

Reporter Antena 3 CNN: Spune că v-a dat 150 de euro pentru aceste tratamente, l-ați chemat și în gara să-i faceți tratamente.

Doctorița: Cum să-l chem în autogară? Și ce e 150 de euro? Nu am primit niciun leu și nici nu-l cunosc pe domnul.

Reporter Antena 3 CNN: Are convorbiri cu dvs, ia uitați-vă. Sunt discuțiile dvs cu: bună dimineață, spuneți-mi la ce oră și unde vin pentru tratament. La ce oră? Ora 20. La spital în față?



Raul Ștefănuță: A ajuns la camera de gardă seara, cu probleme în gât despre care am crezut sunt doar mici dureri. În hol am fost abordat de dna doctor, dacă are cine să-mi administreze tratamentul. Am spus că mi-ar plăcea să mă supravegheați dvs, dacă aveți un cabinet, știind ce mi-a prescris. A două zi am contactat-o, ne-am întâlnit la tratament în față casei dumneaei, pe un bulevard principal.

Reporter: Are cabinet acolo?

Raul Ștefănuță: Nu. Nu are cabinet, cabinetul este propria mașină sau locuri mai ferite. A făcut injecție în mașină, mi-a schimbat branula în mașină. Nu cerea sume dar te făcea să te simți.