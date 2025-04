Emil Hurezeanu s-a întâlnit cu Marco Rubio. Ce a postat Ministerul de Externe despre strângerea de mână cu secretarul de stat american

Ministrul român de Externe, Emil Hurezeanu, s-a întâlnit cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Cei doi au participat, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de Externe din cadrul Alianței Nord-Atlantice, NATO.

"Un bun schimb de replici între ministrul Hurezeanu și secretarul de stat Rubio. Gata să lucrăm împreună pentru a promova Parteneriatul nostru Strategic, în beneficiul popoarelor noastre", a postat Ministerul, vineri după-amiază, pe contul său de pe rețeaua X.

A good exchange between ?? Minister Hurezeanu and ?? @SecRubio. Ready to work together to advance our Strategic Partnership for the benefit of our peoples. pic.twitter.com/Wcq5HWTXYV