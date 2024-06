O tânără de 29 de ani, arestată după ce și-a mușcat fetița, vecinii și pe polițiști care au intervenit

Femeia se afla sub influența alcoolului și a medicamentelor. Sursă foto: Captură Antena 3 CNN

Scandal de proporții într-un cartier din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie de 29 de ani a fost arestată preventiv după ce a luat peste 100 de medicamente, și-a mușcat fetița, vecinii, chiar și pe polițiștii care au venit în ajutorul acestora.

Văzând că femeia își agresează copilul, vecinii au sărit în ajutorul fetiței, dar au fost și ei mușcați de femeia care se afla sub influența alcoolului și a medicamentelor.

Sosiți la fața locului, și polițiștii au avut parte de același tratament. Când i-a văzut, femeia a devenit violentă, iar când au încercat să o ducă la secție, i-a mușcat și pe ei.

În cele din urmă, tânăra a ajuns la spitalul de boli psihice Obregia.

”Am supărat-o pentru că am intervenit, pentru că am auzit zgomote mari, un scandal monstru. Și fiica mea mi-a spus să mergem pentru că o bate pe cea mică.

Când am intervenit au fost foarte agresivi, scandalagii, au mușcat-o pe soție de deget, pe fetița mea de mână, scandal, mi-au spart și gardul, au sărit în curte, au dărâmat-o pe soția mea, eu plecasem să anunț poliția.

Am mers la Matei Balș cu ele, au făcut vaccinurile care se fac, am fost la INML, am luat adeverință. Sunt și doi polițiști mușcați”, povestește vecinul care a sărit în ajutorul fetițe.