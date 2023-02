Noi detalii despre obiectele zburătoare identificate pe cerul României! Ce au raportat echipele de pe MIG-urile trimise să survoleze zona

Apar informații noi după alerta provocată de balonul suspect care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.

Sursa foto: Captura foto Antena 3 CNN

Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, spune că țara noastră a reacționat ca la carte după ce a trimis două avioane de vânătoare să cerceteze zona.

”Din cate am înțeles eu, a fost vorba de o țintă care a apărut doar pe radar și din punctul ăsta de vedere procedurile spun că atunci când apare așa ceva, lucrurile trebuie să fie imediat lămurite. Ca atare, așa cum a spus și domnul general Spânu, a trimis acea patrulă care a investigat zona și a stat și o jumătate de oră în zonă, și nu a descoperit nimic. Deci a fost o alarmă falsă, dar ceea ce rămâne și este important pentru mine și pentru altă lume este reacția corectă și extrem de eficientă pe care am avut-o în asemenea situație. Daca ar fi fost ceva real, bineînțeles că intram în alt scenariu. Dar noi, totuși, am reacționat așa cum trebuia”, susține Iona Mircea Pașcu, fost ministrul al Apărării.

Moldova și-a închis spațiul aerian pentru câteva ore, după apariția obiectelor suspecte pe cer. Acestea au fost observate pe cer, și în România și în Moldova, în același timp.

Ieri, la ora 12:30, o țintă aeriană de dimensiuni mici, un balon meteorologic, evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri în spațiul aerian național.

Citește și: Obiecte zburătoare neidentificate, semnalate în același timp deasupra României şi a Republicii Moldova | Bucureştiul a trimis MiG-urile, Chişinăul a închis spaţiul aerian

La ora 12:40, două aeronave MiG-21 LanceR ale Forțelor Aeriene Române au decolat de pe Baza 86 Aeriană Fetești și au survolat zona. Echipajele celor două aeronave nu au confirmat prezența țintei aeriene, în ciuda faptului că au fost menținute în zonă aproximativ 30 de minute.

Pe de altă parte, la ora 12:30, ministerul Apărării din Moldova a recepționat o informație că un balon suspect este în regiunea Soroca. La ora 13:24 a fost luată decizia de a închide temporar spațiul aerian. La ora 14:46, spațiul aerian a fost redeschis.