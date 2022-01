Lia Olguța Vasilescu, veste bună pentru pensionarii din România

Majorarea nu va implica, însă, o nouă legea pensiilor, ci doar unele modificări ale Legii 127. Olguța Vasilescu a explicat și de ce pensiile au crescut cu 10% și nu 40%, așa cum era luat în calcul, inițial.

”Am zis să dăm 10% acum să acoperim măcar rata inflației”

”Nu va fi o noua lege a pensiilor, se va merge pe Legea 127. Ca vor suferi modificari unele articole, este altceva. Nu renuntam sub nicio forma la lege, daca se punea aceasta problema noi nu intram la guvernare, s-a acceptat sa fie doar anumite modificari.

Noi am venit cu 40% (majorare a pensiilor) sa se dea de la 1 ianuarie 2022 dar din pacate nu s-a putut aplica pana nu se fac niste calcule pentru ca dl Ghinea a pus in PNRR fara dezbatere publica ca procentul din PIB (pentru pensii) nu poate depasi 9,4% cu tot cu pensiile speciale. Si atunci am zis ‘Hai sa dam 10% acum sa acoperim macar rata inflatiei si sa ne luam un termen de 120 de zile sa discutam cu Comisia Europeana’, sa explicam ca nu poate ramane Romania cu 9,4% din PIB cu tot cu pensii speciale. Media UE (a cheltuielilor cu pensiile) este 13% din PIB, noi acum suntem la 8%.

Pe noua lege ar fi de 11,7%. Portugalia are 16% si are o economie similara cu a noastra. Foarte important, nu se modifica formula de calcul a pensiei. Vreu sa stie toti romanii ca legea 127 nu s-a aplicat pana acum in Romania, in afara unor majorari de pensii”, a spus, marți seară, Lia Olguța Vasilescu.

Se pregătește creșterea pensiilor private din pilonul II

Pensiile private din pilonul II ar putea să fie mai mari în viitor, după ce și contribuția va crește. Până la finalul lui martie, Guvernul ar trebui să decidă când şi cum va creşte această contribuţie. Astfel, în 2024, românii angajați ar urma să dea 4,75% din salariu, faţă de 3,75% în prezent.

Guvernul trebuie să ia decizia cât mai repede deoarece România s-a angajat în faţa Comisiei Europene să reformeze întregul sistem de pensii. Majorarea s-ar putea face în rate anuale sau dintr-un singur foc.

În același timp, rămâne de stabilit și cum ar trebui să fie reglementată noua plată a pensiilor din pilonul II. Cei care contribuie la pilonul II de pensii vor putea alege între plata integrală sau cea eşalonată, pe mai mulţi ani.

„Opinia mea personală? Eu zic că ar trebui să fie opţiune”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, potrivit stirileprotv.ro.

Pe de altă parte, reprezentanții Asociaţiației Participanţilor la Pilonul II de pensii spun că milioanele de români care lucrează trebuie să fie cei care decid cum îşi gestionează banii.

“O sumă relativ mică, dacă o dăm într-un termen pe cinci ani, asta poate să însemne ceva şi trebuie întotdeauna să existe opţiunea, la cererea clientului, pentru o retragere totală sau parţială”, spune Mihai Pop.

În acest moment sunt 7,8 milioane de participanţi la pilonul 2 de pensii. Doar jumătate dintre ei au cotizat lună de lună la acest pilon de pensii în care s-au adunat până acum 87 de miliarde de lei. Asta înseamnă că, în medie, într-un cont se găsesc 11.250 de lei. În prezent, dacă cineva ajunge la vârsta de pensionare, poate să aleagă dacă ia toţi banii - adică o plată unică - ori dacă îi va încasa eşalonat, pe cel mult cinci ani.

Banii strânşi în pilonul 2 pot fi retraşi înainte de pensionare doar mod excepţional, adică în cazuri nefericite de invaliditate ori deces. În această ultimă situaţie, banii ajung la moştenitori.