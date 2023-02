”O să mă omoare!”, striga femeia sechestrată de Gicuță din Apărători. Conversația tinerei cu operatorul 112: ”Au fost cele mai răvășitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată!”

Discuție cutremurătoare între femeia închisă în portbagaj de iubitul ei, manelist, și operatorul de la 112. Femeia i-a spus angajatului STS că îi este teamă că bărbatul o va ucide și că a dat foc mașinii.

Tânăra a reușit să rămână rațională și să coopereze cu salvatorii până când aceștia au găsit-o.

Operatorii au auzit inițial doar scandalul, apoi i-au dat link prin SMS, i-au urmărit poziția și au transmis-o poliției. Al doilea apel a venit când femeia se afla în portbagaj. Atunci a spus că mașina a fost incendiată și că simte miros de fum. 10 minute a durat de când a sunat pana când a fost găsită de poliție.

”O să mă omoare!” Veniți repede!”

Florin, operatorul 112 care a preluat apelul femeii a povestit că a înțeles imediat că este un caz complicat și că lucrurile trebuie să se miște repede pentru ca femeia să fie găsită în viață:

”Mai aveam câteva ore și ieșeam din serviciu, avusesem multe apeluri, urgențele noastre obișnuite, accidente, violențe, certuri în stradă…

La 4.37 am preluat apelul și am știut imediat din vocea colegei de la STS că avem un caz complicat.

O femeie sunase disperată, spunea că este închisă în portbagajul unei mașini, unde o băgase cu forța chiar iubitul ei. Se certaseră și lucrurile au degenerat! Mai mult, o amenințase că o omoară. Plecaseră din fața unui hotel din Sectorul 3.

Aveam pe linie deja dispecerul de la rutieră și pe cel care se ocupă de acest sector, ca să avem cu toții informațiile în timp real. Nu era timp de pierdut! Am primit în cel mai scurt timp primele coordonate de localizare, dar mașina era în mers, așa că am început să o urmărim pe traseu. Colegii din teren au pornit imediat pe urmele lor.

Între timp:…. „Haideți, veniți, vă rog! A oprit mașina și mi-e frică să nu vină și să mă vadă cu telefonul, că o să mă omoare!” Au fost cele mai răvășitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată! După asta a închis… Am crezut atunci că o se întâmple o tragedie.

Dar a sunat imediat înapoi. Speranța a durat doar un moment, pentru că am auzit-o strigând „A dat foc la mașină!”

Chiar atunci i-am auzit pe colegi strigând „POLIȚIA!”, povestește operatorul care a preluat apelul, potrivit MAI.

”Imaginea era ca dintr-un film de groază”

Și Victor, agent la Brigada Rutieră, a povestit cum a reușit să o salveze pe femeie.

”Eram aproape de ieșirea din tură când am primit pe stație cazul unei femei sechestrate de iubitul său în portbagajul unei mașini. Ne-au spus din dispecerat că mașina a plecat de lângă un hotel și, din aproape în aproape, am înțeles unde sunt. Cunoșteam zona așa că în câteva minute eram acolo!

Eram deja cu faza lungă și cu girofarul pornit, aveam lanterne, așa că în câteva momente am văzut mașina, abandonată pe un câmp, cam la 50 de metri de drum.

Când ne-am apropiat, imaginea era ca dintr-un film de groază… mașina era incendiată la interior iar din portbagaj se auzeau țipetele disperate ale femeii! I-am strigat și eu la rândul meu „POLIȚIA!!”, ca să știe că am venit să o salvăm. Nici nu știu cum am deschis și cum am scos-o de-acolo, era foarte speriată, dar coerentă, era curajoasă! Din curajul acesta și-a adunat puterea de a lupta, de a face ce trebuie ca să se salveze. Tot ea ne-a ajutat cu date să-l putem identifica pe agresor. L-au și găsit colegii repede, la o benzinărie de pe Splaiul Unirii. Era drogat și băut, o combinație care-i ia mințile oricui.

Femeia a fost preluată imediat de medicii de pe ambulanță și acum este în siguranță”, povestește agentul.

Între timp, bărbatul care și-a băgat fosta iubită în portbagaj și apoi a dat foc mașinii o să fie dus în fata unui judecător, cu propunere de arestare preventivă. El a fost reținut pentru 24 de ore după ore în șir de audieri. Era băut și drogat în momentul în care a săvârșit fapta. Motivul ar fi fost o datorie de 1.500 de lei pe care o avea la femeie. S-a certat cu ea, iar scandalul a degenerat.

Se pare că Gicuță din Apărători, așa cum este cunoscut bărbatul, a mai fost implicat și în alte conflicte.

Cei doi trăiau în concubinaj, iar autovehiculul era al ei. Tânăra a mai făcut o plângere în urmă cu ceva timp pe numele lui, însă a retras-o când au ajuns în instanță pentru a i se confirma ordinul de protecție.