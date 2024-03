România se pregătește să treacă la ora de vară 2024. Când se dau ceasurile înainte cu o oră

Românii se pregătesc să treacă la ora de vară 2024, moment în care ceasurile vor fi date înainte cu o oră.

Sursa foto: Profimedia

Modificarea orei are loc de două ori pe an, fiind vorba despre o schimbare care, de cele mai multe ori, are un impact considerabil asupra noastră, fiindu-ne dificil să ne acomodăm cu noul orar.

Luna aceasta, România trece la ora de vară, moment în care ceasurile românilor vor fi date înainte cu o oră.

Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, urmând ca acest orar să rămână valabil până în ultimul weekend din luna octombrie, când România va reveni la ora de iarnă.

Schimbarea are loc de fiecare dată în weekend, în timpul nopții, pentru ca impactul asupra activităților esențiale să fie cât mai mic.

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 30 martie, spre duminică, 31 martie. Ultima duminică a lunii martie va fi cea mai scurtă zi a anului, având doar 23 de ore, în loc de 24.

Potrivit specialiștilor, oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de vară, deoarece trebuie să se trezească cu o oră mai devreme decât s-au obişnuit.

Totuși, această schimbare ne oferă posibilitatea de a profita cât mai mult de lumina solară.

Revenirea la ora de iarnă va avea loc pe data de 27 octombrie 2024, când ora 04:00 va deveni din nou ora 03:00, iar noaptea va fi mai lungă.

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în România în anul 1932, primii care au adoptat această schimbare fiind germanii, în 1916.

Între anii 1941 şi 1979 nu s-a mai folosit ora de vară în România, însă, în 1997, acest lucru s-a stabilit oficial, prin Ordonanţa nr. 20/1997.

"În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00".