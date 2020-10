Orban: "Profesorii care refuză predarea online nu mai au ce căuta în sistemul de educaţie"

Şeful executivului a abordat spinoasa problemă a cursurilor online în cadrul unei conferinţe de prese la Ministerul Educaţiei.

„Nu pot accepta ideea că există cadre didactice care refuză să își exercite profesia și chiar misiunea. Un profesor care nu face lecții online, acolo unde este necesară organizarea acestor lecții online, dacă din zece ore face doar șase, patru ore nu trebuie plătit. Iar dacă refuză să predea online, din punctul meu de vedere nu mai are ce căuta în sistemul de educație. Pentru că un profesor are obligația să se adapteze la orice situație. Jobul lui e să transmită informațiile, cunoștințele de la materia respectivă și, în mod evident, multe alte valori, principii, să fie un model, dar are obligația să se adapteze la modalitatea de transmitere a acestor cunoștințe. Să fim cinstiți: online-ul este un lucru care există deja în viața noastră. Cei mai mulți avem conturi de Facebook, știm ce înseamnă live-uri. Cum să nu te adaptezi să predai online?", a spus premierul Ludovic Orban.

Profesorii trebuie plătiți exclusiv pe numărul de ore prestate, inclusiv în cazul școlii online. Orele nesusținute vor fi neplătite, a mai subliniat premierul.

Potrivit ultimelor date transmise joi de Ministerul Educației, situația școlilor la nivel național sunt 4608 unităţi de învăţământ în Scenariul 2 (hibrid – online alternat cu predarea faţă în faţă) şi 344 în scenariul 3 (toate activităţile online).