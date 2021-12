Pădurarul care i-a distrus mașina lui Tiberiu Boșutar și i-a terorizat fiica a fost condamnat definitiv

Pădurarul a fist condamnat de Curtea de Apel Suceava la 7 luni de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunilor de distrugere şi ameninţare.



Agresorul nu a fost pus să plătească și pagubele, pentru că victima nu a depus plângere în acest sens.

”Eu am procese în fiecare săptămână în diferite cazuri. Am aflat din presă că instanţa s-a pronunţat în cazul pădurarului. N-am primit încă nimic acasă. Nu am solicitat despăgubiri pentru că am aşteptat să se ofere pădurarul să plătească ce a stricat, dar nu s-a întâmplat. Am fost întrebat în instanţă dacă l-am iertat, eu l-am iertat, dar nu mi-am retras plângerea pentru că n-ar fi fost corect. N-am avut şi nu am nimic cu omul ăsta”, a declarat Tiberiu Boșutar, potrivit adevarul.ro.

Anul trecut, în luna iulie, Tiberiu Boșutar a făcut un live pe Facebook, în timp ce se afla pe un drum public, în care vorbea despre niște posibile tărieri ilegale de pădure.

În mașină, alături de Boșutar, se afla și fiica acestuia, o adolescentă în vârstă de aproximativ 16-17 ani.

Un pădurar care trecea prin zonă însoțit de încă un bărbat au oprit și i-au atacat pe Tiberiu Boșutar și pe fiica acestuia.

Victimele nu au apucat să plece de la fața locului, pentru că atacatorii lovit autoturismul cu o scândură care avea cuie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal