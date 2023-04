Papa Francisc vizitează Ungaria și discută războiul din Ucraina cu premierul Viktor Orban

Este a doua vizită a Papei în capitala Ungariei și prima pe care o efectuează într-o țară vecină cu Ucraina, după invadarea acestui stat de către Rusia.

Războiul din Ucraina va fi pe agenda discuțiilor suveranului pontif cu liderii maghiari.

Vizita de trei zile a papei Francisc în Ungaria reprezintă a 41-a călătorie apostolică a pontificatului său.

Vineri, în prima zi a prezenței sale în Ungaria, Francisc va avea o discuție privată cu premierul Viktor Orban, va susține un discurs în fața membrilor corpului diplomatic și va vizita catedrala "Sfântul Ștefan" din Budapesta.

Sâmbătă, loc întâlnirea papei cu tinerii, la arena sportivă "Papp Laszlo" din capitala Ungariei. La întâlnire participă și o delegație din România.

Programul liderului de la Vatican mai include Sfânta Liturghie oficiată în ultima zi a vizitei, în Piața Kossuth Lajos, o vizită la Universitatea catolică "Peter Pazmany", dar și întâlniri cu refugiați și persoane defavorizate.

