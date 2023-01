Părintele Vasile Ioana: "Haideți să ne rugăm cu toții pentru Ecaterina" | Cum se simte fiica preotului Nicolae Dima

Părintele Nicolae Dima, tatăl Ecaterinei, a scris Părintelui Vasile Ioana un mesaj emoționant despre starea de sănătate a fiicei sale.

Sursa foto: Facebook părinte Vasile Ioana

"Dragii mei, am o veste mare!

Ecaterina este foarte aproape de trezirea completă!

Acum 20 de minute am primit prin WhatsApp un mesaj emoționant de la Părintele Nicolae Dima, mesaj pe care vreau să-l împărtășesc cu voi", a scris Părintele Vasile Ioana pe Facebook.

“Părinte, Ecaterina este din ce în ce mai bine! Este din ce în ce mai aproape de trezirea completă. Vorbește, deși nu foarte clar, dar spune cuvinte simple, și își aduce aminte foarte bine nume,( de ex. știe cine sunt cei trei Părinți de la biserica noastră). Aseară am spus împreună Îngerașul, iar ea își amintea și rostea versuri întregi ale rugăciunii. Are doar reprize de conștiență, doarme mult, dar este bine, slava Bunului Dumnezeu! Este duminica recunoștinței, trebuie sa-i fim recunoscători Domnului pentru acești mari pași înainte!”

"După ce am citit acest mesaj, m-am rugat și mai fierbinte lui Dumnezeu să o aducă pe Ecaterina la starea de conștiență și apoi la însănătoșire!

Haideți să ne rugăm cu toții mai departe pentru Eca si pentru părinții ei, care stau cu ea de la 5:00 dimineața până la 22:00 pentru stimularea ei și pentru aducerea ei la atât de importanta stare de conștiență!", este mesajul transmis de Părintele Vasile Ioana pe Facebook.