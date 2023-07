Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, sărbătorit de ambasadorul Statelor Unite în România, în Constanța și Cernavodă

Ambasadorul SUA, Katheleen Kavalec a făcut o vizită de două zile în Constanța și Cernavodă, subliniind parteneriatul durabil dintre Statele Unite și România.

Sursa foto: Profimedia Images

Vizita, care a avut loc ieri și azi a cuprins câteva evenimente semnificative, care au celebrat legătura dintre cele două națiuni. Katheleen Kavalec a ajuns ieri în Constanța pentru a inaugura expoziția We the People (Noi, Poporul), găzduită de piața Ovidiu din Constanța, o ocazie importantă pentru a sărbători 25 de ani de Parteneriat Strategic între Statele Unite și România.

Proiect emblematic de diplomație culturală al Ambasadei SUA, în parteneriat cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Agenția Națională de Presă Agerpres și Universitatea din Craiova, expoziția itinerantă surprinde elementul uman care este esențial pentru relația noastră bilaterală de succes. Expoziția a călătorit la Craiova, Timișoara, București, Sibiu, Iași, Cluj-Napoca și Constanța.

"Expoziția pe care o vedeți astăzi, aici, în piața Ovidiu, Noi, Poporul, este un eseu fotografic care celebrează și explorează multiplele fațete ale relației dintre români și americani. Aceste fotografii spun povestea colaborării și cooperării noastre diplomatice, de securitate, economice și culturale și roadele acestor eforturi – ceea ce două mari națiuni care lucrează împreună pot realiza", a precizat Katheleen Kavalec.

Ambasadoarea SUA a făcut astăzi un tur al Centralei Nucleare de la Cernavodă, împreună cu directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, și directorul Centralei de la Cernavodă, Valentin Nae. Centrala Nucleară de la Cernavodă reprezintă un simbol al cooperării strânse dintre Statele Unite și România în domeniul energetic, potrivit Mediafax.