„Pensionarii” români prinși de vameșii nemți cu un ceas și un colier de 650.000 de euro sunt Adriean Videanu și soția sa

Adriean Videanu și soția sa au fost prinși de vameșii nemți cu bijuterii în valoare de 650.000 de euro. Foto: Inquam Photos

Pe 1 octombrie, a apărut informația potrivit căreia doi pensionari din România au fost prinși pe aeroportul din München cu bijuterii în valoare de 650.000 de euro. Acum, jurnaliștii de la Gândul au dezvăluit că deținătorii accesoriilor de lux confiscate sunt fostul vicepremier Adriean Videanu și soția sa.

Cei doi veneau din Elveția, iar vameșii ar fi observat la încheietura mâinii bărbatului ceasul pe care-l purta, un model Patek Philippe foarte scump, în valoare de 150.000 de euro.

Vameșii nemți au mai găsit și un colier evaluat la suma de 488.000 de euro, de la celebra firmă de bijuterii Cartier.

Adriean Videanu și soția sa, Miorița Videanu, au fost etichetați drept „contrabandiști”, motiv pentru care împotriva lor ar fi fost deschis un dosar penal. Pe lângă ancheta penală declanșată, cei doi au fost nevoiți să achite și taxe de import de aproximativ 130.000 de euro.

Thomas Meister, reprezentant al biroului vamal din München, a declarat că până la finalizarea anchetei „bunurile au fost confiscate”.

Videanu: Am achitat toate taxele

Fostul vicepremier a declarat pentru Gândul că la mijloc a fost, de fapt, o interpretare diferită a Codului Fiscal european cu privire la aplicarea TVA-ului.

„Bunurile au fost oprite, temporar, în custodia statului german, iar a doua zi am plătit obligațiile ce ne-au fost impuse. Am achitat toate taxele și am credința că, săptămâna viitoare, ne vor fi returnate bunurile respective”, a afirmat Videanu.

De altfel, Adriean Videanu nu exclude ca, după ce va îi vor fi restituite ceasul Patek Phillipe și colierul Cartier, să solicite și înapoierea TVA-ului plătit deja către germani, cu intenția de a-l vira, ulterior, către bugetul de stat din România.

Cei doi soți aveau asupra lor bijuterii în valoare de 650.000 €. Potrivit reglementărilor vamale din Germania, importul de suveniruri fără taxe este permis pentru valori nu mai mari de 430 de euro.