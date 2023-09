Încă un restaurant Taverna Racilor a fost închis! Pescobar: "Asta e execuție în direct"

Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, anunţă că al doilea restaurant Taverna Racilor, cel din Snagov, a fost închis. ANPC îi controlează toate locațiile!

Sursa foto: tiktok.com/@taverna.racilor.pescobar

Dacă în cea din Herăstrău au fost găsite mai multe nereguli, afaceristul spune că la locaţia din Snagov inspectorii nu au găsit absolut nimic în afară de lipsa autorizației de la DSP.

"Execuția, în direct, continuă. Am fost închis la Herăstrău, chiar dacă era în puterea domnului Horia și atât, că nu se face o comisie, care să analizeze, puterea este la dânsul și atât.

Pescobar: "Am fost închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic"

Am fost închis total, astăzi, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui (n.r. Horia), să mă închidă. Am fost închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

Acum sunt și la Oyster Bar, unde au fost de cinci ori și niciodată nu au găsit nimic, și sunt și la Timișoara. V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Nu am prea multe ce să mai zic. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătește taxe.

Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, aţi înţeles nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot. V-am pupat și vă iubesc și mai revin cu filmulețe", este mesajul transmis de Pescobar.

