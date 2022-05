O pisică a primit o nouă şansă la viaţă după ce a fost salvată dintr-o clădire bombardată din Borodianka, Ucraina

Salvatorii de animale de la Zoopatro au reușit să evacueze o pisică blocată în interiorul unei case bombardate din Borodyanka.

Pentru a ajunge la animalul blocat la etajul șase, salvatorii au fost nevoiți să folosească echipamente specializate.

A scăpat din asediul orașului iar ministrul de externe de la Kiev l-a adoptat | El este Marik, cățelușul supraviețuitor din Mariupol

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a adoptat un cățeluș din Mariupol, orașul asediat de ruși de la începutul invaziei.

Potrivit ministrului, care a postat pe Instagram un clip cu micuțul patruped, este vorba de un pui adus pe lume de câinele unor localnici dați dispăruți.

Cățelușul a primit numele Marik, denumirea colocvială a orașului Mariupol.

"Războiul aduce suferință nu doar oamenilor, ci și animalelor. Iar umanitatea înseamnă să avem grijă atât de oameni, cât și de animale. Adoptați animalele rămase fără stăpân", a îndemnat Dmitro Kuleba.

