A scăpat din asediul orașului iar ministrul de externe de la Kiev l-a adoptat | El este Marik, cățelușul supraviețuitor din Mariupol | Informații contradictorii despre ultimii apărători ucraineni

Potrivit ministrului, care a postat pe Instagram un clip cu micuțul patruped, este vorba de un pui adus pe lume de câinele unor localnici dați dispăruți.

Cățelușul a primit numele Marik, denumirea colocvială a orașului Mariupol.

Marik se va alătura altor doi căței ai ministrului ucrainean.

"Războiul aduce suferință nu doar oamenilor, ci și animalelor. Iar umanitatea înseamnă să avem grijă atât de oameni, cât și de animale. Adoptați animalele rămase fără stăpân", a îndemnat Dmitro Kuleba.

Foreign Minister Dmytro Kuleba adopts puppy from besieged Mariupol.



The official said that the puppy was given birth by a dog whose owners went missing. Kuleba called him Marik, which is the city’s nickname. He is joining the minister's two other dogs.



