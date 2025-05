Un YouTuber s-a infiltrat în Coreea de Nord printr-un maraton internațional și a rămas uimit de ce a văzut la Phenian

Harry Jaggard are 2,43 milioane de abonați pe YouTube și s-a infiltrat în Coreea de Nord printr-un maraton internațional FOTO: Instagram/ Harry Jaggard

Când Coreea de Nord a anunțat un maraton pentru competitori internaționali, un YouTuber și-a dat seama că aceasta era singura lui șansă să intre – împreună cu camera sa – în țara izolată.

„Nu sunt alergător, dar mi-au spus că trebuie să fiu acolo în decurs de o lună, așa că am făcut toate pregătirile și am reușit”, a declarat Harry Jaggard pentru New York Post. „De ceva vreme fac videoclipuri pe YouTube în zone mai puțin vizitate ale lumii, iar Coreea de Nord mi-a fost pe radar de ani buni”.

Experiența, a spus el, a fost bizară: „Ghidul meu a spus că vei intra în Coreea de Nord cu 100 de întrebări și vei pleca cu 1.000, și este atât de adevărat”.

Britanicul în vârstă de 27 de ani a petrecut cinci zile în Phenian, Coreea de Nord, în aprilie, și a fost șocat de cât de mult i s-a permis să filmeze pentru canalul său de pe YouTube.

„Nu mă așteptam deloc să pot face vlog. Credeam că va fi foarte limitat, poate câteva clipuri”, a spus el. „Libertatea pe care am avut-o a fost uluitoare. Au fost foarte relaxați”.

Jaggard și alți sportivi au fost plimbați într-un tur organizat al capitalei, inclusiv prin metrou, muzee de război, un bar de bere și monumente dedicate Partidului Muncitorilor și fostului lider Kim Jong-il.

„Ne-au arătat doar ce voiau să vedem. E ca și cum ai merge într-un tur al Americii, dar ai vedea doar Las Vegas, doar părțile strălucitoare”, a spus el.

Jaggard crede că țara nu înțelege prea bine ce sunt influencerii și cum o simplă cameră de vlog poate da de gol o țară care preferă să-și țină imaginea ascunsă.

„Nu cred că realizează cât de mari sunt unii influenceri”, a spus Jaggard, care are 2,43 milioane de abonați pe YouTube. „Spun că nu sunt permiși jurnaliștii în tur, iar eu cred că YouTuberii sunt într-o zonă gri, pentru că nu suntem tehnic jurnaliști, dar ai putea spune că ceea ce am făcut eu a fost jurnalism, doar că nu foarte bun.”

Jaggard a zburat din Beijing către Phenian, care, spune el, „nu semăna deloc cu ce se aștepta... curat, grandios și surprinzător de liniștit”.

„Era o grămadă de propagandă”, și-a amintit el. „Este literalmente peste tot unde te uiți. Nu puteam să citesc, dar ce am înțeles este că promovează o ideologie care spune că liderul este cel mai bun și că țara este protejată de lumea exterioară”.

Deși hotelul i-a amintit de anii ’70, a spus că era curat și confortabil. A fost și singurul loc unde a putut accesa internetul în timpul călătoriei. A mai spus că se temea că ar putea exista un microfon ascuns în cameră.

Un ghid i-a spus că a făcut o fotografie cu Kim Jong Un – o experiență pe care a descris-o ca fiind „incredibilă.”

„Avem un lider grozav. El este sursa imaginii noastre, a puterii noastre, cu adevărat”, a spus ghidul în videoclip.

„Ori de câte ori vizitează un loc, toți oamenii din țară sunt interesați de acel loc, iar noi îi invidiem pe cei care sunt din acel loc și pe cei care l-au întâlnit personal”.

De asemenea, a descris ideologia țării ca fiind una a „datoriei”.

„Uneori eșuăm, dar găsim un motiv în noi înșine și încercăm să depășim problema”, a spus el. „Societatea noastră se bazează pe autosuficiență, iar părinții noștri ne educă în acest sens”.

Jaggard a fost surprins să audă că unul dintre ghizii săi a spus cu nonșalanță că virusul COVID-19 a fost trimis printr-un balon cu aer cald de către Coreea de Sud.

„Se pare că oamenii sunt cu siguranță îndoctrinați”, a speculat el. „Poate că unii știu că lumea de afară este mult mai dezvoltată, dar nu pot face nimic în privința asta, altfel întreaga lor familie va suferi mult”.

El a refuzat să împărtășească toate conversațiile purtate cu nord-coreenii în afara camerei, temându-se că „ar putea să le facă probleme”, dar a spus că unul dintre ghizi l-a întrebat de ce oamenii iubesc America, dacă este murdară și de ce oamenii îl plac pe Donald Trump. De asemenea, a fost întrebat de ce străinii nu iubesc Coreea de Nord.

Au fost doar trei locuri unde nu a putut filma: un turn de observație, un supermarket și un muzeu de război, unde a văzut o statuie care înfățișa o cioară uriașă mâncând un soldat american mort din Războiul Coreei. I s-a arătat și un poster de propagandă cu clădirea Capitoliului american aruncată în aer.

Turismul în țară fusese închis timp de cinci ani, dar Jaggard a fost în contact cu companii britanice de turism cu legături în Coreea de Nord, care căutau o portiță de intrare în țară, care a venit în cele din urmă sub forma maratonului internațional.

200 de concurenți internaționali au venit din peste 40 de țări, inclusiv România. Deși Jaggard rareori aleargă mai mult de cinci kilometri pe săptămână, a început să se antreneze serios timp de o lună. Și, spre surprinderea sa, a terminat maratonul în 3 ore și 40 de minute.

Amintirea care îi va rămâne pentru totdeauna: „50.000 de oameni care aplaudau la maraton, iar eu nici măcar nu mă așteptam să termin, așa că am fost foarte mândru de asta”.

Turismul a fost închis la scurt timp după vizita sa, cu zeci de vize străine anulate fără avertisment. Deși neconfirmat, CNN a raportat că acest lucru ar fi putut fi cauzat de videoclipul lui Jaggard.

Cel mai important lucru pe care l-a învățat în această țară autoritară a fost legătura pe care a reușit să o creeze cu localnicii.

„Pentru mine, experiența a fost mai mult despre oamenii pe care i-am întâlnit”, a spus el. „Sunt portretizați ca urând toți străinii și Occidentul, dar asta nu este chiar adevărat. Am avut atât de multe conversații interesante în afara camerei, care au fost foarte emoționante”.

Mesajul pe care speră să-l transmită publicului său de pe YouTube: „Oamenii din Coreea de Nord sunt diferiți de guvern”.