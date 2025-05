Un fost fundaş de la Manchester United a fost condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare

El a lovit o altă maşină, înainte de a se ciocni de zona care delimitează sensurile de deplasare ale drumului. Foto: Getty Images

Un fost fundaş al echipei engleze de fotbal Manchester United, Brandon Williams, a fost condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare pentru condus periculos, după ce a depăşit viteza de 160 de km/oră şi a lovit o altă maşină, scrie Agerpres.



Sentinţa sa este cu suspendare timp de doi ani, dar, de asemenea, nu mai are voie să conducă timp de trei ani. În plus, fostul mijlocaş al "diavolilor roşii" a mai primit 180 de ore de muncă voluntară în folosul comunităţii.



Williams, 24 de ani, a fost văzut conducând cu viteză mare şi într-o manieră imprevizibilă pe autostrada A34 în apropiere de Handforth, Cheshire, în august 2023. El a lovit o altă maşină, înainte de a se ciocni de zona care delimitează sensurile de deplasare ale drumului.



În martie, el a pledat vinovat pentru condus periculos şi fără să deţină asigurare.



Brandon Williams se afla sub formă de împrumut la Ipswich Town la momentul producerii acestui incident, cu zece luni înainte ca Manchester United să anunţe plecarea sa după expirarea contractului.



Fundaşul central a ajuns pe Old Trafford acum şase ani, debutând în echipa ''diavolilor roşii'' sub comanda antrenorului norvegian Ole Gunnar Solskjaer şi reuşind 51 de apariţii în tricoul lui United.



Anterior, el a dezvăluit faptul că atenţia pe care a primit-o atât de devreme în cariera sa a fost ''prea mult'' pentru el, dar şi-a exprimat dorinţa de a reveni în fotbal după ce luase în considerare să renunţe.