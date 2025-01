Plângere penală pe numele lui Călin Georgescu și la DIICOT. Un om de afaceri din Buzău îl acuză că l-a înșelat cu un milion de euro

Călin Georgescu a postat pe Facebook că informațiile sunt false. Foto: Profimedia

Iese la iveală încrengătura din spatele lui Călin Georgescu. Candidatul la Cotroceni, care a raportat „zero costuri" pentru promovare, s-a ales cu plângere penală la DIICOT, pentru înșelăciune. Concret, un om de afaceri din Buzău îi acuză pe Călin Georgescu și pe un apropiat al acestuia, Ionel Rusen, că l-au escrocat cu suma de 1,1 milioane de euro și că banii ar fi fost folosiți pentru a finanța campania electorală a lui Georgescu.

Un om de afaceri din Buzău susține că Georgescu, de care știa prin intermediul unui prieten comun, i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului. Candidatul independent i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția.

Călin Georgescu ar fi implicat într-o înșelăciune de 1 milion de euro

Bărbatului i s-ar fi cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, acțiune pe care a întreprins-o la începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat, iar afaceristul a cerut banii înapoi. Georgescu i-ar fi promis că îi va da banii înapoi după îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Nu s-a întâmplat acest lucru, așa că omul de afaceri a depus plângere penală la DIICOT.

Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu și numit și el în plângerea penală, a negat într-o intervenție pentru Antena 3 CNN toate acuzațiile.

„Discuție reporter-Ionel Rusen

Reporter: Dumneavoastră sunteţi prieten de mulţi ani cu Călin Georgescu?

Ionel Rusen: Aţi spus bine, prieten, în ziua de azi e foarte dificil să ai prieteni. Îl cunosc de foarte mulţi ani pe domnul Georgescu. Nu am avut legături de campanie, e pur şi simplu prietenie. Nu îl cunosc din România, îl cunosc de afară.

Reporter: Aţi făcut afaceri cu dumnealui?

Ionel Rusen: Niciodată, niciodată, am văzut că apar tot felul de articole.

Reporter: Dumneavoastră şi domnul Georgescu sunteţi acuzaţi că aţi înşelat un om de afaceri din Buzău cu un milion de euro.

Ionel Rusen: Am fost sunat de foarte multă lume, inclusiv de cei de la DIICOT. Mi-au spus să mă prezint la DIICOT”.

În plângerea penală, omul de afaceri din Buzău l-a numit și pe Massimiliano Arena, pus sub acuzare, în 2023, în Sicilia, pentru operațiuni financiare ilegal. Ionel Rusen susține că el nu l-a pus în contact pe afaceristul buzoian cu Massimiliano Arena.

Referitor la banii pe care i-ar fi primit de la fostul ofițer de securitate și patron Interagro Ioan Niculae, Ionel Rusen neagă, de asemenea, informația.

„Discuție reporter-Ionel Rusen

Reporter: Înţeleg că şi domnul Niculae v-a dat nişte bani am văzut.

Ionel Rusen: Nu mi-a dat niciun ban şi o să demonstrez toate lucrurile astea, e imposibil dacă eşti prieten cu cineva să apara tot felul de articole care nu sunt adevărate.

Reporter: Avem şi mărturia domnului Becali că dumneavoastra v-aţi dus cu domnul Georgescu la el acasă sa îi propuneţi o afacere.

Ionel Rusen: Eu nu am fost cu domnul Georgescu, la domnul Becali acasă am fost cu o persoană care era interesat să cumpere fabrica dânsului.”

Cine este Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu

De asemenea, Ionel Rusen spune că este prieten de mai bine de zece ani cu Călin Georgescu, pe care l-a cunoscut în afara țării. Spune că nu i-a dat niciun ban în campania electorală, ci l-a susținut doar prin comentarii pe rețelele sociale. De asemenea, Ionel Rusen spune că nu a discutat cu acesta de când a aflat de plângerea de la DIICOT.

„Nici nu am discutat cu dansul, l-am susținut că am share-uit niste videouri pe Facebook și TikTok, nu i-am dat un leu, un cent. (...) Nu am avut nicio afacere cu dânsul. După ce mă duc la DIICOT o să iau legătura cu dânsul și o să discut această problemă. Mi se pare ireal ce mi se întâmplă. Ceea ce e scris acolo e ireal, nu există nimic real”, a spus omul de afaceri.

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, care în timpul campaniei lui Călin Georgescu s-a făcut remarcat prin cometariile la postările de pe rețelele sociale. Rusen a fost implicat și într-o companie - Romanian Allied International Defense SRL, care voia să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA, dar aștepta avizul de la SRI, SIE, Ministerele Apărării și Economiei. Între timp, pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de Douglas Anderson, un investitor american, susținător al lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a postat pe Facebook că informațiile prezentate în ancheta jurnalistică G4Media.ro, care a scris prima dată despre dosarul penal pe numele său, sunt false.