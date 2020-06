Planul lui Nelu Tătaru care aruncă în aer orice calcul! Informații de ultimă oră

"Putem vorbi de cazuri noi apărute într-o comunitate, pe transmitere comunitară. Sunt diverși agenți economici care și-au testat angajații odată cu reluarea lucrului și atunci s-au găsit mulți pozitivi, ca atare a crescut și numărul de internări în județul Brașov.

Dacă gestionăm un număr de cazuri sub 200, uneori au fost și sub 150, de 5 zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320, ieri. Am gestionat și două weekenduri prelungite, am gestionat și două perioade cu măsuri de relaxare, astăzi este o a treia zi când dăm măsuri de relaxare - va crește în următoarea perioadă numărul de cazuri, sper că nu exponențial, ci doar progresiv, în măsura în care aceste măsuri de relaxare sunt apreciate pozitiv și în concordanță cu regulile pe care le-am impus", a spus Nelu Tătaru.

Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminică seară, că dacă Opoziția nu votează nu va exista din nou o stare de urgență.

”Hotărârea de Guvern prin care se va decide starea de alertă și evident toate măsurile stării de alertă pe următoarele 30 de zile”.

Însă acesta a recunoscut că, dacă PSD votează împotriva Hotărârii, starea de alertă nu va putea fi instituită.

”Înseamnă cu nu va mai fi stare de alertă. Înseamnă că autoritățile vor rămâne fără instrumentele necesare pentru a determina respectarea regulilor de protejare a sănătății și vieții oamenilor”, a spus premierul.

Potrivit ministrului, dacă situația va fi favorabilă, în următoarele două săptămâni vor putea fi luate și altă măsuri de relaxare, printre care și deschiderea restaurantelor și a bisericilor.