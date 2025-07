Copacii care fac pietre: Cercetătorii au descoperit trei specii de smochini care „creează” roci din dioxid de carbon

Arbore de smochine în Kenya, Africa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Este bine cunoscut faptul că arborii absorb dioxidul de carbon din aer pentru a crea elementele organice de bază ale structurii lor. Unii copaci fac un pas mai departe, transformând surplusul de CO2 în calcar în interiorul trunchiurilor lor. Acum, cercetătorii au găsit un nou exemplu de astfel de plantă care ar putea fi o alegere potrivită pentru agricultură.

Acești copaci pot transforma acest gaz cu efect de seră în oxalat de calciu, pe care microbii îl transformă apoi în carbonat de calciu, calcar mai exact: același mineral format de recifele de corali.

„Cunoaștem de ceva timp calea carbonatului de oxalat, dar potențialul său de sechestrare a carbonului nu a fost pe deplin luat în considerare”, spune biogeochimistul Mike Rowley de la Universitatea din Zurich.

„Am putea alege copaci care oferă un beneficiu suplimentar”

Echipa internațională de cercetare s-a concentrat asupra a trei specii de smochini: Ficus wakefieldii, Ficus natalensis și Ficus glumosa.

În timp ce toate cele trei specii transformă dioxidul de carbon din aer în calcar presărat în scoarța și lemnul lor, Ficus wakefieldii a obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește ratele de fixare a carbonului.

Carbonatul de calciu tinde să rămână blocat în sol mult mai mult timp decât carbonul organic, astfel încât arborii care fac acest lucru ar putea fi aliați importanți în încetinirea schimbărilor climatice. Adăugarea unei specii productive de culturi alimentare la lista scurtă de plante producătoare de calcar ar putea oferi, de asemenea, un stimulent suplimentar pentru cultivarea acestora.

„Dacă plantăm copaci pentru agrosilvicultură și pentru capacitatea lor de a stoca CO2 sub formă de carbon organic, producând în același timp alimente, am putea alege copaci care oferă un beneficiu suplimentar prin sechestrarea carbonului anorganic, sub formă de carbonat de calciu”, spune Rowley.

Unde cresc speciile de smochini

Toate cele trei specii de smochine cresc în solurile bazaltice epuizate din țara Samburu din Kenya. În acest mediu uscat, este mai ușor pentru oamenii de știință să urmărească formarea carbonatului de calciu.

„Cu toate acestea, chiar și în medii mai umede, carbonul poate fi în continuare sechestrat”, spune Rowley. "Până în prezent, au fost identificate numeroase specii de copaci care pot forma carbonat de calciu, dar noi credem că există mult mai multe. Acest lucru înseamnă că calea oxalat-carbonat ar putea fi o oportunitate semnificativă, insuficient explorată, de a contribui la reducerea emisiilor de CO2 atunci când plantăm copaci pentru silvicultură sau fructe."

Cercetarea a fost prezentată luna aceasta, la conferința de geochimie Goldschmidt din Praga.